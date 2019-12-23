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Diyarbakır’da 3 çocuk annesinden tüm kadınlara örnek olacak davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 14:32 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 3 çocuk annesi Raziş Ak, sezonluk işçi olarak çalışan ve sezon sonu olduğundan dolayı eşini destekte bulunmak için kızı ile birlikte evde yaptıkları yemekleri satıyorlar.

Diyarbakır’da 3 çocuk annesi Raziş Ak, sezonluk işçi olarak çalışan ve sezon sonu olduğundan dolayı eşini destekte bulunmak için kızı ile birlikte evde yaptıkları yemekleri satıyorlar. Eşine destekte bulunmak için iş yerini açtığını belirten Ak, "Kadın olarak ayakta durmamız gerekiyor. Her şeyi erkekten beklemiyoruz. Ben şahsım olarak hep kadınların güçlü olmasından yanayım” dedi.
Diyarbakır’da 3 çocuk annesi Raziş Ak, sezonluk işçi olarak çalışan ve sezon sonu olduğundan dolayı eşini destekte bulunmak için kızı ile birlikte Bağlar ilçesinde açtığı iş yerinde evde yaptığı yemekleri satıp ev ekonomisine katkıda bulunuyor.
İş yerini eşine destek olmak için açtığını belirten Ak, “Eşim sezonluk işçi olarak çalışıyor. Ben de eşime destek olmak için kızım ile birlikte bu iş yerini açtım” diye konuştu.

“Kadın olarak her şeyi erkekten beklemiyoruz, güçlü olmalıyız”
Kadınlara da tavsiyede bulunan Ak, “Kadın olarak ayakta durmamız gerekiyor. Her şeyi erkekten beklemiyoruz. Ben şahsım olarak hep kadınların güçlü olmasından yanayım. Kadınlar eşlerine tabi ki yardımda bulunsunlar fakat eşlerinden de destek görsünler” şeklinde konuştu.

“Herkes kendi ayağının üstünde durabilir ve bunu her kadın yapabilir”
Babasına destek olmak için annesi ile birlikte iş yerini açtıklarını belirten Niğde İrem Ak da, “Babam mobilyacı ve sezonluk işlerde çalışıyor. Onunda gücü bir yere kadardır. Bizde babamıza destek olmak için bu iş yerini açtık. Burada annemle günlük çıkacak yemekleri yapıyoruz. Gelen misafirleri ağırlıyoruz ve elimizden geldiği kadarı ile memnun etmeye çalışıyoruz. Evde oturan genç kızlara da şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Herkes kendi ayağının üstünde durabilir ve bunu her kadın yapabilir. Ben ve annem gibi ve diğer kadınlarda ayakta durabilir. Tabi bunu da erkeğin yardımları sayesinde yapabilirler. Bütün kadınlar güçlüdür” diye konuştu.
İş yerine gelen ve yemek yiyen Dilek Çetin ise yapılan yemeklerin çok lezzetli olduğunu ve herkese tavsiyede bulunduklarını söyledi.

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