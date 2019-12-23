Diyarbakır’da 3 çocuk annesinden tüm kadınlara örnek olacak davranış

Diyarbakır’da 3 çocuk annesi Raziş Ak, sezonluk işçi olarak çalışan ve sezon sonu olduğundan dolayı eşini destekte bulunmak için kızı ile birlikte evde yaptıkları yemekleri satıyorlar. Eşine destekte bulunmak için iş yerini açtığını belirten Ak, "Kadın olarak ayakta durmamız gerekiyor. Her şeyi erkekten beklemiyoruz. Ben şahsım olarak hep kadınların güçlü olmasından yanayım” dedi.

Diyarbakır’da 3 çocuk annesi Raziş Ak, sezonluk işçi olarak çalışan ve sezon sonu olduğundan dolayı eşini destekte bulunmak için kızı ile birlikte Bağlar ilçesinde açtığı iş yerinde evde yaptığı yemekleri satıp ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

İş yerini eşine destek olmak için açtığını belirten Ak, “Eşim sezonluk işçi olarak çalışıyor. Ben de eşime destek olmak için kızım ile birlikte bu iş yerini açtım” diye konuştu.

“Kadın olarak her şeyi erkekten beklemiyoruz, güçlü olmalıyız”

Kadınlara da tavsiyede bulunan Ak, “Kadın olarak ayakta durmamız gerekiyor. Her şeyi erkekten beklemiyoruz. Ben şahsım olarak hep kadınların güçlü olmasından yanayım. Kadınlar eşlerine tabi ki yardımda bulunsunlar fakat eşlerinden de destek görsünler” şeklinde konuştu.