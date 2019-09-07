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Diyarbakır’da 3 kişi kan davalısının evine kurşun yağdırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 20:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 3 şahıs kan davalı oldukları kişinin evini silahla yayım ateşine tuttu.

Diyarbakır’da 3 şahıs kan davalı oldukları kişinin evini silahla yayım ateşine tuttu. Açılan ateş sonucu ölen yada yaralanan olmazken, olay yerinden geçen ticari taksi kurşunların hedefi oldu.

Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 858 ve 853 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şeyhmus K., Engin K. ve soy ismi öğrenilmeyen Ercan isimli şahıs motosikletle sokağa girerek daha önce aralarında kan davası bulunan Necla A. ve Rojda A. isimli kişilerin evine ellerinde bulunan tabaca ile rastgele ateş ederek kaçtı. Açılan ateş sonucunda olay yerinde geçen bir ticari taksi kurşunların hedefi olurken yaklaşık 12 el ateş edilmesi sonucunda kurşunlar evin penceresine isabet etti.

Kurşunların isabet ettiği evde bulunan kadınlar can havli ile kendilerini yerlere atarak vurulmaktan son anda kurtulurken, silah seslerinin kesilmesi sonrası evde bulunanlar şoka girdi. Olayın etkisinden baygınlık geçiren bazı aile fertleri için olay yerine ambulans çağrılırken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Polis ekipleri bölgede incelemede bulunurken, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır’da 3 kişi kan davalısının evine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da 3 kişi kan davalısının evine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da 3 kişi kan davalısının evine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da 3 kişi kan davalısının evine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da 3 kişi kan davalısının evine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da 3 kişi kan davalısının evine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da 3 kişi kan davalısının evine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da 3 kişi kan davalısının evine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da 3 kişi kan davalısının evine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da 3 kişi kan davalısının evine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da 3 kişi kan davalısının evine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da 3 kişi kan davalısının evine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da 3 kişi kan davalısının evine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da 3 kişi kan davalısının evine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da 3 kişi kan davalısının evine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da 3 kişi kan davalısının evine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da 3 kişi kan davalısının evine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da 3 kişi kan davalısının evine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da 3 kişi kan davalısının evine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da 3 kişi kan davalısının evine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da 3 kişi kan davalısının evine kurşun yağdırdı
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