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Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü zincirleme kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 11:12 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'da 4 ay önce meydana gelen, 3 kişinin yaşamını yitirdiği zincirleme kazanın, Mobese görüntüleri ortaya çıktı.

Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü zincirleme kaza kamerada

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da 4 ay önce meydana gelen, 3 kişinin yaşamını yitirdiği zincirleme kazanın, Mobese görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 7 Haziran günü saat 12.00 sıralarında Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Doğum Hastanesi köprülü kavşağı yakınında meydana geldi. Şanlıurfa yönünden gelen Abdurahim A. yönetimindeki 21 TT 0806 plakalı taksi, önünde giden, sürücüsü öğrenilemeyen 21 BJ 401 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi, karşı yöne geçerek 60 BF 660 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, taksideki müşteriler Azize A. ile Birgül Y. olay yerinde, şoför Abdurahim A. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kazanın Mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü zincirleme kaza kameradaDiyarbakır’da 3 kişinin öldüğü zincirleme kaza kameradaDiyarbakır’da 3 kişinin öldüğü zincirleme kaza kameradaDiyarbakır’da 3 kişinin öldüğü zincirleme kaza kamerada

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