Diyarbakır'da, 3 terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Açıklamada, timlerin bölgedeki operasyonun sürdüğü de belirtildi.
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