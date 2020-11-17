Diyarbakır’da 308 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ve Kocaköy ilçelerinde düzenlenen narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında 308 kilogram esrar ve likit esrar yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Lice ilçesi Çavundur ve Kocaköy ilçesi Boyunlu Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan Narko-Terörizmle mücadele operasyonunun tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda 308 kilogram toz esrar, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet elek, 1 adet likit esrar yapımında kullanılan aparat ile 12 adet çakmak gazı ele geçirilmiş, 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Ele geçirilen esrar maddesi ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

