HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da 308 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’da 308 kilo esrar ele geçirildi

17.11.2020 09:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Lice ve Kocaköy ilçelerinde düzenlenen narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında 308 kilogram esrar ve likit esrar yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Lice ilçesi Çavundur ve Kocaköy ilçesi Boyunlu Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan Narko-Terörizmle mücadele operasyonunun tamamlandığı belirtildi.

Diyarbakır’ın Lice ve Kocaköy ilçelerinde düzenlenen narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında 308 kilogram esrar ve likit esrar yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Lice ilçesi Çavundur ve Kocaköy ilçesi Boyunlu Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan Narko-Terörizmle mücadele operasyonunun tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda 308 kilogram toz esrar, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet elek, 1 adet likit esrar yapımında kullanılan aparat ile 12 adet çakmak gazı ele geçirilmiş, 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Ele geçirilen esrar maddesi ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Samsun'daki bu ev gazoz kapaklarıyla kaplı!Samsun'daki bu ev gazoz kapaklarıyla kaplı!
Uzmanlardan kritik aşı uyarısı: Türkiye koronavirüs aşısına hazır mı? Uzmanlardan kritik aşı uyarısı: Türkiye koronavirüs aşısına hazır mı?
1/

En Çok Okunan Haberler

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 17 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 17 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama

12 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Ankara'da FETÖ operasyonu: ByLock kullanıcısı 22 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Yeni koronavirüs tedbirleri alınacak mı? Kabine bugün toplanıyor

Yeni koronavirüs tedbirleri alınacak mı? Kabine bugün toplanıyor

Sayısal Loto sonuçları 16 Kasım 2020 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 16 Kasım Sayısal Loto sonuçları

Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

Bursa'daki barajlar alarm veriyor: 3 ay yetecek kadar su kaldı

Barajlar alarm veriyor: 3 ay yetecek kadar su kaldı

Ailesi yardım çağrısında bulundu! Minik Eliz'in hayata tutunabilmesi için 3 ayı kaldı

Ailesi yardım çağrısında bulundu! Minik Eliz'in hayata tutunabilmesi için 3 ayı kaldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.