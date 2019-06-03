HABER

Diyarbakır'da 314 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 314 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 314 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ve Hazro ilçelerinin dağlık ve kırsal alanında dün akşam jandarma komando timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla "Şehit Jandarma Asteğmen Aziz Sağlam" operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında Lice'nin Bağlan Mahallesi kırsalında ağaç altına çuvallar içinde gizlenmiş 314 kilogram esrar bulundu.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Emniyet şeridinde korkunç kaza! Diri diri yandıEmniyet şeridinde korkunç kaza! Diri diri yandı
Dünyanın ikinci büyüğü Türkiye'de! Dünyanın ikinci büyüğü Türkiye'de!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır esrar PKK

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet şeridinde korkunç kaza! Diri diri yandı

Emniyet şeridinde korkunç kaza! Diri diri yandı

Dünyanın ikinci büyüğü Türkiye'de! Ulubey Kanyonu doğa tutkunlarını bekliyor

Dünyanın ikinci büyüğü Türkiye'de!

Uşak'ın 'saklı cenneti' hayran bırakıyor

Uşak'ın 'saklı cenneti' hayran bırakıyor

Çifte Minareli Medrese motifleriyle göz kamaştırıyor

Çifte Minareli Medrese motifleriyle göz kamaştırıyor

Bayram mesajları 2019: Yakınlarınız için en güzel Ramazan Bayramı mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Hatay'da askeri araç kaza yaptı! Çok sayıda asker yaralı

Askeri araç devrildi! 19 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.