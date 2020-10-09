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Diyarbakır’da 325 kilo esrar, 373 bin kök kenevir ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 15:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 325 kilogram esrar, 373 bin kök kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 325 kilogram esrar, 373 bin kök kenevir ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Lice ilçesi Duru, Dernek ve Örtülü Mahallesi kırsalında, icrasına başlanılan narko-terörizmle mücadele operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonda 9 farklı noktada, 128 kilogramı toz, 192 kilogramı kubar, 5 kilogramı skunk olmak üzere toplam 325 kilogram esrar maddesi ile 373 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, 4 şüpheli yakalanarak çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiş, ele geçirilen esrar maddesi ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narko-terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

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