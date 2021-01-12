Diyarbakır’da 35 Bin Kişi İşsiz Kaldı Belediye Yardım Kararı Aldı

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne göre, pandemi nedeniyle ikinci kez sıkılaştırılan tedbirler Diyarbakır’da yaklaşık 35 bin kişiyi işsiz bıraktı. Bunun üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 2 bin 761 esnafa nakdi yardım kararı alındı.

Pandeminin Diyarbakır ekonomisine etkisi ile ilgili VOA Türkçe’ye konuşan Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, hükümete 2020 yılının vergi ve SGK borçlarını silme çağrısı yaptı. Ebedinoğlu, “Pandemi süreci özellikle hizmet sektörünü çok etkiledi. Şu anda tamamen kapalı olan 2 bin 700'ün üzerinde işletme var. Bir o kadar da belki kayıtsız var. Bunların yanında çalışan yaklaşık 30 ile 35 bin arasında insan var. Kısmi olarak kapalı olan lokantalarımız var, işini yarı yarıya düşüren bazı sektörler var. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda yaklaşık 30 ile 35 bin arasında insan işini kaybetmiş ya da beklemededir. Bundan dolayı şu anda verilen desteklerle ilgili defalarca taleplerimizi dile getirdik vergi ve SGK prim borçları yapılandırıldı, Halk Bankası borçları yapılandırıldı, kısmen ertelendi. Bunlar yeterli değil, vergi ve SGK borçlarının bu sene bir yıl alınmaması gerekiyor. Bunu savunuyoruz, tamamen olmasa bile bazı sektörlerin borçlarının tamamen silinmesini istiyoruz. Zarar gören özellikle tamamen kapalı olan işletmelerin vergi ve SGK prim borçlarının bir yıl alınmaması, bankadaki borçlarının en az 2 yıl faizsiz yapılandırılması, ertelenmesi gerekiyor.) Bu şekilde destekler olmazsa bu işletmeler beş altı ay sonra daha fazla dökülür” dedi.