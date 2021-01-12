Diyarbakır’da 35 Bin Kişi İşsiz Kaldı Belediye Yardım Kararı Aldı

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne göre, pandemi nedeniyle ikinci kez sıkılaştırılan tedbirler Diyarbakır’da yaklaşık 35 bin kişiyi işsiz bıraktı. Bunun üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 2 bin 761 esnafa nakdi yardım kararı alındı.
Pandeminin Diyarbakır ekonomisine etkisi ile ilgili VOA Türkçe’ye konuşan Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, hükümete 2020 yılının vergi ve SGK borçlarını silme çağrısı yaptı. Ebedinoğlu, “Pandemi süreci özellikle hizmet sektörünü çok etkiledi. Şu anda tamamen kapalı olan 2 bin 700'ün üzerinde işletme var. Bir o kadar da belki kayıtsız var. Bunların yanında çalışan yaklaşık 30 ile 35 bin arasında insan var. Kısmi olarak kapalı olan lokantalarımız var, işini yarı yarıya düşüren bazı sektörler var. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda yaklaşık 30 ile 35 bin arasında insan işini kaybetmiş ya da beklemededir. Bundan dolayı şu anda verilen desteklerle ilgili defalarca taleplerimizi dile getirdik vergi ve SGK prim borçları yapılandırıldı, Halk Bankası borçları yapılandırıldı, kısmen ertelendi. Bunlar yeterli değil, vergi ve SGK borçlarının bu sene bir yıl alınmaması gerekiyor. Bunu savunuyoruz, tamamen olmasa bile bazı sektörlerin borçlarının tamamen silinmesini istiyoruz. Zarar gören özellikle tamamen kapalı olan işletmelerin vergi ve SGK prim borçlarının bir yıl alınmaması, bankadaki borçlarının en az 2 yıl faizsiz yapılandırılması, ertelenmesi gerekiyor.) Bu şekilde destekler olmazsa bu işletmeler beş altı ay sonra daha fazla dökülür” dedi.
Bu arada kentteki, durumla ilgili olarak Ebedinoğlu ve Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya’nın katılımıyla bir toplantı düzenleyen Vali Münir Karaloğlu, bazı tedbirler alındığını duyurdu. Toplantının ardından bir açıklama yapan Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 2 bin 761 esnafa 1.500 YTL ek nakdi destek, bu işyerlerinde çalışan 7 bin 362 kişiye erzak yardımı yapılacağını duyurdu.
Vali Karaloğlu: “Neredeyse tamamen durdurduğumuz hayata yeniden başladıktan sonra, salgında yaşanan artış nedeniyle 17 Kasım itibarıyla yeni tedbirler almak zorunda kaldık. Bu tedbirleri Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti. Akşam 9’dan sonra dışarı çıkmıyoruz. Cumartesi-Pazar günü evdeyiz. Bazı esnaflarımızın faaliyetlerine kısıtlamalar getirdik. Bazı esnaflarımız ise faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kaldı. Bugün 12 Ocak, bu tedbirlerin doğru tedbirler olduğunu hepimiz gördük, görüyoruz. Diyarbakır’daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların da takip eden süreçte banka kartları aracılığıyla yapılacak, bunun için 4 ilçede 2 bin 700 banka kartı dağıtımı tamamlandı, 17 ilçede bu kartların dağıtılmaya devam edecek. İhtiyaç sahiplerinin alışverişlerini Diyarbakır’daki esnaftan yapmasıyla hem ihtiyaç sahiplerine yardım hem de esnafa destek vermiş olacağız” diye konuştu.
Yardım kararının olumlu ama yetersiz olduğuna dikkat çeken Ebedinoğlu ise, önlem alınmamasının sosyal sorunlara yol açacağını söyledi. Ebedinoğlu, “Bin civarında kapanışımız, 4 bin civarında da açılan işyeri var. Bu olumlu. Bazı sektörler başka farklı sektörlere geçti. 3 bin TL'lik bir yardım 3 aylık direkt destek sağlandı, 750 YTL kira yardımı verilecek. Diyarbakır belki bunu yapan ilklerden, belediyeden yardım yapılacak. Bölge esnafı zaten yıllardır sıkıntı çekiyor, esnafa böyle katkı sunulması bu süreçte belki de bir pansumandır diyebiliriz. Bu açıdan beklentimiz hala yüksek. Beklentilerimiz için adım atılmasını bekliyoruz. Aksi takdirde istihdamla ilgili ülke genelinde ciddi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalacağız. Bu da sosyal sıkıntılara yansıyacak” diye konuştu.