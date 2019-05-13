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Diyarbakır'da 350 polisle narkotik denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 17:17 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da 350 polisin katılımıyla okul çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik narkotik uygulaması gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da 350 polisle narkotik denetimi

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da 350 polisin katılımıyla okul çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik narkotik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamanın düzenli aralıklarla yapılacağı öğrenildi.
Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü'nce Koşuyolu Parkı ve çevresinde bulunan okulların çevrelerinde motorize ekipler ve kokuya duyarlı köpekler yardımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapıldı. Yaklaşık 350 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, okul önlerinde durdurulan araçlar, kokuya duyarlı köpekler yardımıyla arandı. Şüpheli kişilerin ise kimlik sorgusu yapıldı. Uygulamanın düzenli aralıklarla yapılacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da 350 polisle narkotik denetimiDiyarbakır'da 350 polisle narkotik denetimiDiyarbakır'da 350 polisle narkotik denetimiDiyarbakır'da 350 polisle narkotik denetimi

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