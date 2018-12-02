HABER

Diyarbakır'da 37 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 10:05 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ve Hani ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 37 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.  Diyarbakır Valiliği, Hani ve Lice ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar öncesi açıklama yaptı.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ve Hani ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 37 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Diyarbakır Valiliği, Hani ve Lice ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar öncesi açıklama yaptı. Vatandaşların can güvenliği için 37 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"İlimiz Hani ve Lice ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Hani ilçesine bağlı olan Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, Aşağı Turalı, Gürbulak mezraları, Lice ilçesine bağlı olan; Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezraları 2 Aralık 2018 Pazar günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

PARTNERAşık olduğu kadın için kral olmaktan vazgeçtiAşık olduğu kadın için kral olmaktan vazgeçti
Bıçaklı gaspçılar tutuklandıBıçaklı gaspçılar tutuklandı
Bodrum'da tüyler ürperten görüntü! Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladıBodrum'da tüyler ürperten görüntü! Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

Gece kulübü önünde silahlı kavga! Arkadaşları sinir krizi geçirdi

Gece kulübü önünde silahlı kavga! Arkadaşları sinir krizi geçirdi

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

'ABD ile yeni kriz her an patlak verebilir' iddiası

'ABD ile yeni kriz her an patlak verebilir' iddiası

Üniversitede rezalet! Cinsel ilişkiye girdiler sonrası daha da akılalmaz

Üniversitede rezalet! Cinsel ilişkiye girdiler sonrası daha da akılalmaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da tüyler ürperten görüntü! Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladı

Bodrum'da tüyler ürperten görüntü! Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladı

Korkunç kaza! Ambulansa yol vermek istemişti

Korkunç kaza! Ambulansa yol vermek istemişti

Sivas'ta kan donduran anlar! Genç kadını, otomobille metrelerce sürükledi

Kan donduran anlar! Genç kadını metrelerce sürükledi

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı... Şok baskın!

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı... Şok baskın!

Elektrik tesisatı için gittiği evde yaptığı şey kan dondurdu

Elektrik tesisatı için gittiği evde yaptığı şey kan dondurdu

Dubai emiri 24 ayar altından ev yaptırdı! Hem de Türkiye'de

Herkesten gizli yaptırdı! 24 ayar altından ev

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.