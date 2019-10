Diyarbakır’da 40 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Diyarbakır’da tefecilik ve şantajla vatandaşları 40 milyon liraya yakın dolandıran 10 kişilik çete, 7 aylık takibin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince Diyarbakır genelinde örgütlü olarak tefecilik suçunu işleyen şahısların deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Diyarbakır’da A.T. isimli şahsın liderliğinde kurulan suç örgütünün tefecilik faaliyeti yürüttüğü, işlerini genellikle G.T., D.T., F.T., Ş.T. isimli şahıslar ile birlikte yaptığı, C.G., M.Ö. ve T.Y. isimli şahısların örgüte finansal olarak destek sağladığı, bu şekilde kurulan suç örgütü üzerinden tefecilik faaliyeti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Suç örgütünün mali kaynak hesap hareketlerine yönelik yapılan çalışmalarda şüphelilere ve örgütün kullanımında bulunan üçüncü şahıslara ait banka hareketleri incelenmesi sonucunda mağdurlarla yaklaşık 40 milyon Türk lirası para transferinin olduğu ortaya çıktı.

Tespit edilen tüm bilgiler ışığında A.T., G.T., D.T., Ş.T., F.T., C.G., M.Ö., T.Y., R.T. ve H.T.’nin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Lüks araç satan galericilerden olan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi, toplam değeri yaklaşık 20 milyon Türk lirası olan çok sayıda imzalı boş ve dolu senet ile çek, tefecilikte kullanıldığı değerlendirilen yüksek miktarda dolar, euro ve Türk lirası nakit para, şüphelilerin faizle verdikleri borçlara ilişkin tuttukları ajanda ve not defterleri, yine fiziki takip ten kurtulmak için kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda plaka ele geçirildi.

Çete üyeleri, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.