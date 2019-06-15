DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 17-21 Haziran'da düzenlenecek "41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu"nu 2 bin kişinin takip etmesini beklediklerini bildirdi. Prof. Dr. Gül, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1979'dan bu yana kesintisiz her yıl yapılan, yayınları ve devamlılığından dolayı dünya çapında beğeniyle takip edilen sempozyumun 41'incisinin Diyarbakır'da gerçekleştirileceğini belirtti. Sempozyumda Türkiye'de kazı ve araştırma çalışmaları yürüten ABD, İtalya, Almanya, Kanada, İngiltere, Avusturya, İsviçre, Belçika, Fransa ve Japonya'dan yaklaşık 60 bilim insanının ağırlanacağını kaydeden Gül, sempozyuma ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. "Sempozyumda 450 bildiri sunulacak. Yaklaşık 2 bin kişinin bu sempozyumu takip etmesini bekliyoruz. Sempozyum bölgede ilk defa DÜ'de yapılacak. Ülke ve bölgemizde yapılan kazı çalışmalar hakkında bilgi verilecek." diyen Gül, sempozyumun üniversite ve bölgenin tanıtımına katkı sunacağını vurguladı.

Son 2,5 yıldır Diyarbakır'da huzur ve güven ortamının sağlandığını anlatan Gül, şöyle konuştu: "Güven ortamının sağlanmasıyla çok büyük açılımlar oldu. Diyarbakır artık Tükiye'nin ve dünyanın gündeminde olan bir şehir olarak, güzel yönleriyle anılıyor. Yaptığımız akademik etkinler aynı zamanda Diyarbakır ve bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor. Arkeolojik kazılar da sık sık gündeme geliyor. Bu da kentin imajı açısından çok önemli. Geçtiğimiz yıl burada birçok uluslararası kongre, sempozyum ve panel düzenledik. Yaklaşık 2 bin 500 yabancı bilim adamını misafir ettik. Katılan bütün bilim adamları kenti yakından tanıma fırsatı buldu." DÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vecihi Özkaya da sempozyumun Diyarbakır’da yapılmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, yaklaşık 41 yıldır her karışında çalışan yerli ve yabancı bilim adamlarının, 13 bin yıllık tarihe tanıklıklarını dinleyeceklerini belirtti. Bölgede yaşayan bütün medeniyetlerin hep ilklere tanıklık ettiğini anlatan Özkaya, Körtiktepe'deki kazılarda medeniyetin başlangıcının Diyarbakır'da başladığını ve evrensel uygarlığın ilk paydaşının Diyarbakır olduğunu ortaya çıkardığını vurguladı.