HABER

Diyarbakır'da "41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 16:44 | Son Güncelleme

DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül: - "Sempozyumda, 450 bildiri sunulacak. Yaklaşık 2 bin kişinin bu sempozyumu takip etmesini bekliyoruz" - "Sempozyum bölgede ilk defa DÜ'de yapılacak. Ülke ve bölgemizde yapılan kazı çalışmalar hakkında bilgi verilecek"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 17-21 Haziran'da düzenlenecek "41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu"nu 2 bin kişinin takip etmesini beklediklerini bildirdi.

Prof. Dr. Gül, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1979'dan bu yana kesintisiz her yıl yapılan, yayınları ve devamlılığından dolayı dünya çapında beğeniyle takip edilen sempozyumun 41'incisinin Diyarbakır'da gerçekleştirileceğini belirtti.

Sempozyumda Türkiye'de kazı ve araştırma çalışmaları yürüten ABD, İtalya, Almanya, Kanada, İngiltere, Avusturya, İsviçre, Belçika, Fransa ve Japonya'dan yaklaşık 60 bilim insanının ağırlanacağını kaydeden Gül, sempozyuma ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Sempozyumda 450 bildiri sunulacak. Yaklaşık 2 bin kişinin bu sempozyumu takip etmesini bekliyoruz. Sempozyum bölgede ilk defa DÜ'de yapılacak. Ülke ve bölgemizde yapılan kazı çalışmalar hakkında bilgi verilecek." diyen Gül, sempozyumun üniversite ve bölgenin tanıtımına katkı sunacağını vurguladı.

Son 2,5 yıldır Diyarbakır'da huzur ve güven ortamının sağlandığını anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Güven ortamının sağlanmasıyla çok büyük açılımlar oldu. Diyarbakır artık Tükiye'nin ve dünyanın gündeminde olan bir şehir olarak, güzel yönleriyle anılıyor. Yaptığımız akademik etkinler aynı zamanda Diyarbakır ve bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor. Arkeolojik kazılar da sık sık gündeme geliyor. Bu da kentin imajı açısından çok önemli. Geçtiğimiz yıl burada birçok uluslararası kongre, sempozyum ve panel düzenledik. Yaklaşık 2 bin 500 yabancı bilim adamını misafir ettik. Katılan bütün bilim adamları kenti yakından tanıma fırsatı buldu."

DÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vecihi Özkaya da sempozyumun Diyarbakır’da yapılmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, yaklaşık 41 yıldır her karışında çalışan yerli ve yabancı bilim adamlarının, 13 bin yıllık tarihe tanıklıklarını dinleyeceklerini belirtti.

Bölgede yaşayan bütün medeniyetlerin hep ilklere tanıklık ettiğini anlatan Özkaya, Körtiktepe'deki kazılarda medeniyetin başlangıcının Diyarbakır'da başladığını ve evrensel uygarlığın ilk paydaşının Diyarbakır olduğunu ortaya çıkardığını vurguladı.

DÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Zerzevan Kalesi'ndeki arkeolojik kazının Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun ise Zerzevan Kalesi, Çayönü ve Körtiktepe'de yapılan kazıların bütün dünyanın takip ettiği kazılar olduğunu, özellik Zerzevan Kalesi'ne yapılan çalışmaların oldukça gündem olduğunu söyledi.

Bu 3 kazının hem bölge hem de dünya tarihini değiştirdiğini bildiren Coşkun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zerzevan Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Oraya büyük bir ziyaretçi akını var. Bu yıl bir milyon kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu sempozyumun burada yapılması Zerzevan Kalesi'nin tanıtılması açısından büyük bir öneme sahip. Bir hafta boyunca yaklaşık 2 bin kişi Diyarbakır'da olacak. Birçok bilim insanı buraya geliyor. Bu sempozyumunun kentin tanıtımına büyük katkısı olacağına inanıyoruz."

PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
Yüksek Sadakat, otizmli çocuklar için söylediYüksek Sadakat, otizmli çocuklar için söyledi
Balonlar İdlib için uçurulduBalonlar İdlib için uçuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
41. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖTV'de indirim artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖTV'de indirim artırıldı

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş insanı Cem Kınay, Kapadokya'da geçirdiği kaza sonucu yaralandı!

Ünlü turizmci kaza geçirdi! Motosikletiyle gezinti yaparken...

HDP'li belediyelerde işçilere baskı iddiası

HDP'li belediyelerde işçilere baskı iddiası

British Havayolları uçağı motor arızası nedeniyle İstanbul'a acil iniş yaptı

British Havayolları uçağı arıza nedeniyle İstanbul'a iniş yaptı

Haydarpaşa açıklarında tekne devrildi!

Haydarpaşa açıklarında tekne devrildi!

İstanbul'da zincirleme trafik kazası

İstanbul'da zincirleme trafik kazası

Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.