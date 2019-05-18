HABER

Diyarbakır'da 43 PKK sığınağı bulundu, patlayıcılar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 11:25 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 43 kış sığınağı ile teröristlerin gizlenmek için kazdığı 8 avcı boy çukuru bulundu.

Diyarbakır'da 43 PKK sığınağı bulundu, patlayıcılar ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 43 kış sığınağı ile teröristlerin gizlenmek için kazdığı 8 avcı boy çukuru bulundu. Sığınak ve çukurlarda 16 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ile çok sayıda patlayıcı, yaşamsal ve tıbbi malzeme ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bingöl ile Muş sınırların arasında kalan kırsal alanda 14 Mayıs Salı günü jandarma özel harekât ve jandarma komando timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Bayrak-126 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil-03 Operasyonu' adı verilen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen biri 5 oda ve 3 girişten oluşan, biri 72 metrekare genişliğinde 5 odalı, biri 48 metrekare genişliğinde, biri 105 metrekare genişliğinde, ikisi 9 metrekare genişliğinde, üçü 6 metrekare genişliğinde, 34'ü değişik ebatlarda, toplam 43 kış sığınağı ile teröristlerin gizlenmekte kullandığı 8 avcı boy çukuru bulundu.
Sığınaklar ve çevrede yapılan aramalarda, 16 EYP düzeneği bulundu. 6 uzaktan komutalı, 2 basma düzenekli, 4 adet 8’li pil bloğu, 2 adet 5’li pil bloğu, 2 adet 4’lü pil bloğu, 2’li pil bloğu, 1200 metre elektrik kablosu, 2 akü, 60 büyük pil, 53 kalem pil, 2 güneş paneli, 32 litre mazot, 15 kilo gübre, 1 ton 568 kilo yiyecek malzemesi ile çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel döküman ele geçirildi.
Patlayıcı ve malzemeler olay yerinde imha edildi.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da 43 PKK sığınağı bulundu, patlayıcılar ele geçirildiDiyarbakır'da 43 PKK sığınağı bulundu, patlayıcılar ele geçirildiDiyarbakır'da 43 PKK sığınağı bulundu, patlayıcılar ele geçirildiDiyarbakır'da 43 PKK sığınağı bulundu, patlayıcılar ele geçirildi

PARTNERMusti son modaya uyduMusti son modaya uydu
(Özel) Şiddetli yağış kaza getirdi, minibüs şarampole uçtu(Özel) Şiddetli yağış kaza getirdi, minibüs şarampole uçtu
Hatay'da 1 asker şehit oldu (2)Hatay'da 1 asker şehit oldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Yasak Elma'da olay sahne!

Yasak Elma'da olay sahne!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.