“Diyarbakır’da 430 Sağlık Çalışanı Enfekte Oldu”

Daha sonra platform adına bir açıklama yapan Sağlık Emekçileri Sendikası Şube Eş Başkanı Yıldız Ok Orak, 1 Haziran’da ilan edilen normalleşme öncesinde Diyarbakır’da enfekte olan sağlıkçı sayısının 90 olduğunu ancakşu anda 400’ü geçtiğini söyledi. Ok Orak, bunun nedeninin normalleşme olmadığını savunarak, “Bunun sebebi sadece normalleşme ile insanların sokağa daha fazla çıkması değildir. En büyük neden 1 Haziran sonrası çıkan genelge ile esnek çalışmanın sonlandırılıp eski çalışma düzenine geri dönmekten kaynaklı olarak, sağlık emekçilerinin Covidli hastalarla daha uzun süreler temasta bulunmasıdır. Yine sağlık emekçilerinin bu kadar artan iş yüküne rağmen aldıkları ücret her gün eriyerek yoksulluk sınırı ücretinin neredeyse yarısına inmiştir. ‘Tavandan performans vereceğiz’ dediler, 3 ay sonra var olan performans ücretlerini de kestiler. Artan iş yükü ve maddi sömürü birçok sağlıkçıyı tükenmişliğe götürmektedir. Buradan bakanlığa sesleniyoruz sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının gözden geçirilip, özlük, sosyal ve ekonomik haklarının hak edilen seviyeye getirilip yeniden dizayn edilmesi için ivedilikle bir çalışma başlatılmalıdır” dedi.

Açıklamaya katılan sağlık çalışanları ise ketteki durumu VOA Türkçe’ye anlattı. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan Murat Akarsu, tedirgin olduklarını söyledi. Hastanede enfekte olan çalışanların bulunduğunu vurgulayan Akarsu, “Hastanemizde şu anda 11 güvenlik görevlisi, 4 çalışan, iki gün önce de 3 hemşire arkadaşın testi pozitif çıktı. Sağlık emekçilerinin yaşamları şu anda tehlikede. Şu an çoğu kişi her an Covid olabilir ya da her an ölebilir. Maalesef SGK bunu ne bir meslek hastalığı sayıyor ne de iş kazasından sayıyor. Bu nedenle tam olarak iş güvencemiz de yok. Ben dahil tüm sağlık emekçilerinin Covid’den dolayı tedirgin olmaması mümkün değil” dedi.

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan ise kentteki durumun enfekte olan sağlık çalışanlarının sayısından anlaşılabileceğini söyledi. Turan, tedirgin olduklarını ifade ederek, “Hem bir birey hem vatandaş, hem de sağlık çalışanı olarak tedirginiz. Türkiye'de devam eden bir pandemi var, bölgede bunu kat be kat hissediyoruz. Özellikle 1 Haziran sonrası tedbirlerin hızlı bir şekilde gevşetilmesi ile vakalarda ciddi bir artış oldu. Artan vaka sayısını artan enfekte sağlıkçı sayısı ile ölçebiliriz. İlk vaka açıklandıktan sonraki 2 aylık periyotta 95 kişi enfekte olmuşken, 1 Haziran'dan sonra 6 Ağustos’a kadar tespit edebildiğimiz 251 kişi daha enfekte oldu. Bunlar bizim ulaşabildiklerimiz, bizim tespit edebildiklerimiz. 6 Ağustos’tan şu ana kadar 70’in üstünde sağlık çalışanı daha enfekte oldu. 15 günlük periyotta vakaların artışını buna göre de yorumlayabiliriz” diye konuştu.