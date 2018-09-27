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Diyarbakır’da 47 Milyon Yıllık Deniz Canlısı Fosili Bulundu

27.09.2018 15:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar İlçesinde maden arayan Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, 47 milyon yıl öncesine ait olan ve sığ denizlerde yaşayan nummulit isimli bir deniz canlısının fosilini buldu

Diyarbakır’ın Çınar İlçesinde maden arayan Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, 47 milyon yıl öncesine ait olan ve sığ denizlerde yaşayan nummulit isimli bir deniz canlısının fosilini buldu.

Diyarbakır ve çevresinin milyonlarca yıl önce deniz olduğunu gösteren fosil, bir tesadüf sonucu bulundu. Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, maden aramak üzere Çınar ilçesine geldi. Kireçtaşları arayan Sipahi, bir taşın içinde fosil buldu. Fosili inceleyen Sipahi, bir deniz canlısına ait olduğunu tespit etti. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Sipahi, fosilin 47 milyon yıl öncesine ait olduğunu söyledi. Sipahi, ”Çınar ilçesinde kireçtaşı arıyorduk, bulduğumuz bir kireç taşının içinden çıktı. Bölgede kireçtaşları zaten var. Bazı dönemlerde kireç taşları oluşurken, süreç boyunca bunlar olur. Oluşum aşamasında o dönem canlılar yaşamışsa kireç taşının katmanlarında fosiller bulmak mümkün. Biz de nummulit isimli canlının fosilin bulduk. Maden üzerine araştırıma yaparken tesadüfen bulduk. Kireçtaşlarının hangi dönemde oluştuğu belli. Kireç taşları üzerine araştırma yaptığınız zaman Eosen döneme ait olduğunu tespit edebiliyoruz. Bu dönem günümüzden 55 milyon yıl önce başlıyor. 40 milyon önce bitiyor. Bu da ilk eosen olduğu içim 47- 48 milyon yıla tekabül ediyor” dedi.

Fosilin boyu itibariyle dikkat çektiğini vurgulayan Sipahi, “İç Anadolu’da da rastlamıştık ama küçüktü bunu büyük olması dikkat çekiyor. Canlı sığ denizlerde yaşayan, bir canlı türü ve soyları tükenmiş. Bu da bu bölgenin deniz olduğunu gösteriyor. Eosen dönemde birçok yer denizmiş. Madencilikle uğraşan yer bilimciler bilirler fosilleri. Diğerleri 2-3 santim çapında bu 12 santim çapa sahip olması dikkat çekici. Büyük bir fosil. Bu bölgede ilk literatüre baktım, böyle büyük bir fosil olduğunu görmedim” diye konuştu. Sipahi, fosili kendi fosil koleksiyonuna eklediğini söyledi.

Başlangıcı ilk modern memelilerin ortaya çıkması ile tanımlanan Eosenin dönemin sonu ise Büyük Kopukluk olarak adlandırılan büyük bir yokoluş olayı olarak tanımlanıyor.

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