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Diyarbakır'da 491 bin öğrenci karne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 15:21 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle 491 bin öğrenciye karneleri dağıtıldı.

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle 491 bin öğrenciye karneleri dağıtıldı. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce karne dağıtım töreni yapıldı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Şehit Başkomiser Yılmaz Allahverdi İlkokulu'nda düzenlenen törene, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan ve veliler katıldı. Halk oyunları gösterisiyle başlayan törende Aslan, Yenişehir ilçesindeki Şehit Başkomiser Yılmaz Allahverdi İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine karnelerini verdi. Karnenin yanı sıra minik öğrencilere çeşitli hediyeler de veren Aslan, Diyarbakır genelinde 491 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade ederek, iyi bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

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