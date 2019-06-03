Diyarbakır'da 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin üzerinde iki uzun namlulu silah, tabanca, 2 el bombası ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinin Bayırlı Köyü Bilgin mezrası sınırları içerisinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir grup terörist ile temas sağlandığı, bir teröristin ölü ele geçirildiği belirtildi.

Gece boyu devam eden takip sonucu sabah saatlerinde yeniden sağlanan temasta 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda teröristlerin üzerinde bulunan M-16 piyade tüfeği, AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 9 milimetre çapında tabanca, 2 el bombası, 5,56 milimetre çapında 149 M-16 piyade tüfeği fişeği, 7,62 milimetre çapında 22 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 9 milimetre çapında 9 tabanca fişeği, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, tabanca şarjörü, el telsizi ve telsiz bataryası ele geçirildi. Adli işlemlere başlanılmış olup delil niteliği taşıyan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alındı."

