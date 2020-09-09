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  4. Diyarbakır’da 5 Ton Esrar 14 Milyon Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır’da 5 Ton Esrar 14 Milyon Kenevir Ele Geçirildi

09.09.2020 11:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice İlçesinde düzenlenen operasyonda, 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’da 5 Ton Esrar 14 Milyon Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır’ın Lice İlçesinde düzenlenen operasyonda, 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi suçüstünde yakalandı.

Önceki gün başlayan ve bugün tamamlanan operasyonla ilgili ilk bilgiyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştı. Soylu, paylaşımında "Diyarbakır Lice'de bugün, Yıldırım 7 Narko Terörizm Operasyonu'nda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi. Tebrikler jandarma" ifadelerini kullandı.

Daha sonra operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda önceden tespit edilen 255 farklı noktada, 2 ton 221 kg toz, 2 ton 860 kg kubar olmak üzere toplam 5 ton 81 kg esrar maddesi, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi ile kenevir tarlalarını sulamak maksadıyla kullanılan 11 bin 525 metre sulama hortumu ve 2 su motoru ele geçirildi” denildi.

Açıklamada ayrıca, operasyon kapsamında uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalanan 3 zanlının tutuklandığı belirtildi.

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