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Diyarbakır’da 506 bin öğrenci ders başı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 13:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bin 709 okulda 506 bin öğrenci, 25 bin öğretmen yeni eğitim öğretim yılına başladı.Kayapınar ilçesinde bulunan Mevlana İlkokulu’nda düzenlenen programa Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Oya Eronat, İl Milli Eğitim Müdürü Doç.

Diyarbakır’da bin 709 okulda 506 bin öğrenci, 25 bin öğretmen yeni eğitim öğretim yılına başladı.
Kayapınar ilçesinde bulunan Mevlana İlkokulu’nda düzenlenen programa Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Oya Eronat, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı.
Program Mevlana İlkokulu 4-D sınıfı öğrencisi Beren Savar’ın şiir okunması ile başladı. Daha sonra konuşan Vali Güzeloğlu, il genelinde ve 17 ilçede bin 709 okulda 506 bin öğrenci ve 25 bin öğretmenin yeni eğitim ve öğretim yılına başladığını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Biz bu eğitim yılında Diyarbakır’ın bütün okullarında 17 ilçesinde ve her köşesinde her bir öğrencimizi merkez alan bir gayret ve çaba içerisinde olacağız. Her bir okulumuzda okul çevresi olarak bu sene okul müdürlerimizin emanet edilen bütün öğrencilerimizi, öğretmen ve okul aile birlikleri ile birlikte bir aile yuvası yapmasını, aile sıcaklığını his ettirmesini onların sadece ders ve eğitim değil ders dışı alanda ve sosyal boyutta kişilik gelişiminden başlayarak hayata karşı güçlü ve güvenli sağlayacak bir dizi önlemler aldık. Okul içi ve çevresindeki güvenlik, rehberlik hizmetleri, okul çevresinin trafik düzenlemeleri, okulda açılacak kültür, sanat ve diğer gelişim kursları, taşımalı eğitimde taşıtlarımızın güvenli ve bu anlamda nitelikli hizmet sunmaları, taşınma merkezlerimize taşıdığımız yemeklerin kalitesinin denetlenmesi ve sağlıklı bir hizmet sunulması, okul içi davranışlarında ve yönetiminde geçmiş yıllara nazaran bir dizi temel çok olumlu değişikliklerin başlangıcı yaşanacak. Çocuklarımızı yormada ve sıkmadan okul ve ders kavramını soğutacak hiçbir uygulamaya konu olmadan bir eğitim yılını yaşayacağız. İnanıyorum ve biliyorum ki, çok değerli öğretmenlerimizin gayreti ile müdürlerimizin çabası ve içtenliği ile ve şüphesiz başta ilçe kaymakamlarımız olmak üzere bütün kurum ve kuruluşların desteği ile bu yıl Diyarbakır’da yeni eğitim-öğretim yılı bir kadim medeniyet şehri Diyarbakır’a yakışan bir dizi temel başarılar ve bizi mutlu edecek gelişmelerle taçlandırılacaktır. Burada okul aile birlikleri ve anne ile babalarında şüphesiz katkısı olacaktır" dedi.

"Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için çaba içerisinde olacağız"
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise, Türkiye’nin nüfus olarak en genç şehirlerinin başında gelen Diyarbakır’ın eğitimde Türkiye’nin 2023 hedeflerine uygun duruma gelmesi için eğitime kararlı bir şekilde destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, "Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için Bağlar Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ederek eğitim faaliyetlerine her türlü desteği vereceğiz. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başta Diyarbakır ve Bağlar olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ederek öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından Vali Güzeloğlu ile beraberindekiler okula geçerek bir sınıfta yeni eğitim öğretim yılının ders açılışını yapıp öğrencilere çeşitli hediyeler verdikten sonra okuldan ayrıldı.

Diyarbakır’da 506 bin öğrenci ders başı yaptı

Diyarbakır’da 506 bin öğrenci ders başı yaptı

Diyarbakır’da 506 bin öğrenci ders başı yaptı

Diyarbakır’da 506 bin öğrenci ders başı yaptı

Diyarbakır’da 506 bin öğrenci ders başı yaptı

Diyarbakır’da 506 bin öğrenci ders başı yaptı

Diyarbakır’da 506 bin öğrenci ders başı yaptı

Diyarbakır’da 506 bin öğrenci ders başı yaptı

Diyarbakır’da 506 bin öğrenci ders başı yaptı

Diyarbakır’da 506 bin öğrenci ders başı yaptı

Diyarbakır’da 506 bin öğrenci ders başı yaptı

Diyarbakır’da 506 bin öğrenci ders başı yaptı

Diyarbakır’da 506 bin öğrenci ders başı yaptı

Diyarbakır’da 506 bin öğrenci ders başı yaptı

Diyarbakır’da 506 bin öğrenci ders başı yaptı
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