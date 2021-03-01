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Diyarbakır’da 56 saatlik kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu

01.03.2021 10:15 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da 56 saatlik kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Diyarbakır’da vatandaşlar haftanın ilk iş gününde işlerinin yolunu tutarken, trafik yoğunluğu oluştu.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar işlerinin yolunu tuttu. Vatandaşların işlerinin yolunu tutmasıyla Diyarbakır’da trafik yoğunluğu da başladı. Güvenlik güçlerinin kent genelinde denetimlere devam ettiği görüldü.

Diyarbakır’da 56 saatlik kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu

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