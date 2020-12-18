Diyarbakır’da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla denetimler başladı

Türkiye genelinde 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, Diyarbakır’da kısıtlamanın ilk dakikalarından polis ekipleri tarafından uygulamalarda başladı. Kısıtlama, pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında da 56 sürecek kısıtlamayla birlikte Diyarbakır’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin değişik noktalarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, Yenişehir ve Sur ilçelerinde denetim yaptı. Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler ile minibüsler ve otomobiller durdurularak, sürücüler ile yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığı kontrol edildi.

