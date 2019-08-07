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Diyarbakır’da 592 öğrenci POMEM’den mezun oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 17:14 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden (POMEM) mezun olan 592 öğrenci için tören düzenlendi.

Diyarbakır’da Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden (POMEM) mezun olan 592 öğrenci için tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
Diyarbakır Polis Akademisi Başkanlığı Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2019 yılı 23. dönem POMEM mezuniyet töreni düzenlendi. 592 kişinin mezun olduğu törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Diyarbakır il Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezun olacak öğrencilerin yerlerini alması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, mezun olan 592 polis, yemin etmelerinin ardından şapkalarını havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.

Hayali gerçek oldu
Mezun olan polis memurlarından Mahmut Sermeyci, hayalinin polis olduğunu dile getirerek hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu aktardı. Sermeyci, "Çok mutluyum hayal ettiğim meslekti, daha iyi yerde daha büyük şerefle onur sahibiyim. Gerçekten çok heyecanlıyım, bu büyük bir onur. Bu görevi ömrüm yettiği kadar ölene kadar devam edeceğim” dedi.

Diyarbakır’da 592 öğrenci POMEM’den mezun oldu

Diyarbakır’da 592 öğrenci POMEM’den mezun oldu

Diyarbakır’da 592 öğrenci POMEM’den mezun oldu

Diyarbakır’da 592 öğrenci POMEM’den mezun oldu

Diyarbakır’da 592 öğrenci POMEM’den mezun oldu

Diyarbakır’da 592 öğrenci POMEM’den mezun oldu

Diyarbakır’da 592 öğrenci POMEM’den mezun oldu

Diyarbakır’da 592 öğrenci POMEM’den mezun oldu

Diyarbakır’da 592 öğrenci POMEM’den mezun oldu

Diyarbakır’da 592 öğrenci POMEM’den mezun oldu

Diyarbakır’da 592 öğrenci POMEM’den mezun oldu

Diyarbakır’da 592 öğrenci POMEM’den mezun oldu

Diyarbakır’da 592 öğrenci POMEM’den mezun oldu

Diyarbakır’da 592 öğrenci POMEM’den mezun oldu

Diyarbakır’da 592 öğrenci POMEM’den mezun oldu
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