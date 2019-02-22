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Diyarbakır’da, ‘5’te devre 10’da biter’ projesi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 13:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Güneydoğu Spor Yazarları Derneği’nin (GSYD) ortaklaşa yürüttüğü ‘5’te devre 10’da biter’ projesi kapsamında sokak sporları başladı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve GSYD’nin ortaklaşa düzenlediği ve bir ay boyunca farklı yerlerde bin 100 öğrenciyi futbolla buluşturacak olan ‘5’te devre 10’da biter’ sokak sporu projesi başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Güneydoğu Spor Yazarları Derneği’nin (GSYD) ortaklaşa yürüttüğü ‘5’te devre 10’da biter’ projesi kapsamında sokak sporları başladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve GSYD’nin ortaklaşa düzenlediği ve bir ay boyunca farklı yerlerde bin 100 öğrenciyi futbolla buluşturacak olan ‘5’te devre 10’da biter’ sokak sporu projesi başladı. Diyarbakır Dağkapı Meydanı’nda açılışı yapılan projede çocuklara forma, spor ayakkabı ve futbol topu verildi. Projenin sonunda yapılacak olan final müsabakası ise Diyarbakır Yeni Stadyumu’nda dev organizasyonla gerçekleşecek.

"Yüreklerine dokunarak sporla buluşturacağız"
GSYD Başkanı Mehmet Yılmaz Bay, sokak sporu projesinin amacının dar gelirli bölgelerde yaşayan çocuklara değerli olduklarını hissettirmek ve onları sporla buluşturmak olduğunu söyledi. Bay, “Güneydoğu Spor Yazarlar Derneği’nin yapmış olduğu ‘Sporda kaybeden yoktur, sporda hayat vardır’ sloganıyla sokak futbolu projesi başlatıyoruz. Amacımız Diyarbakır’da dar gelirli bölgelerde yaşayan çocuklarımızın değerli olduklarını hissettirmek, onların yüreklerine dokunmak ve sporla buluşturmak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi finansman, Milli Eğitim Müdürlüğü ise proje ortaklığıyla destek veriyor. Bir aylık bir proje ile bin 100 çocuğumuzun yüreğine dokunacak ve bin 100 çocuğumuza forma, futbol topu ve spor ayakkabı desteğiyle sporla buluşturacağız. Bir ay sonrada aileleriyle birlikte Diyarbakır Yeni Stadyumu’nda final müsabakasında onlara etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinlik içerisinde sadece futbol, spor değil çeşitli eğlenceler de olacak. Bölgenin tamamına yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Destek verenlere de teşekkür ediyoruz” dedi.

"Çocuklar bu proje ile kötü alışkanlıklardan korunacaklar"
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen, yapılan sokak sporları organizasyonu sayesinde çocukların kötü alışkanlıklardan alıkoymak adına güzel bir proje olduğunu belirterek, sporun tabana yayılmasını sağlayacaklarını söyledi. Kesen, “Çocuklarımıza okulun dışında, spor kültürünü tabana yayılması için yapılan önemli bir proje. 5 ilçemizde sürdürdüğümüz bir proje, yaklaşık bin 100 sporcumuz mahalle aralarında bu maçları yapacaklar. Burada Büyükşehir Belediyesi olarak her öğrenciye forma, ayakkabı ve top vereceğiz. Bir ay sürecek bir organizasyon, finali de Diyarbakır Yeni Stadyumu’nda yapacağız. Proje, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına çok önemli” diye konuştu.
Müsabakaya katılan İsmet Paşa İlkokulu öğrencisi Ferhat Eken ise futbol oynadıklarını, kendilerine ayakkabı, forma ve top verileceğini kaydetti. Eken, "Çok mutluyum, proje nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ve emeği geçenlere teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından projenin başlangıcı nedeniyle çocuklar kendi aralarında maç yaptı.

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