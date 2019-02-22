Diyarbakır’da, ‘5’te devre 10’da biter’ projesi başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Güneydoğu Spor Yazarları Derneği’nin (GSYD) ortaklaşa yürüttüğü ‘5’te devre 10’da biter’ projesi kapsamında sokak sporları başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve GSYD’nin ortaklaşa düzenlediği ve bir ay boyunca farklı yerlerde bin 100 öğrenciyi futbolla buluşturacak olan ‘5’te devre 10’da biter’ sokak sporu projesi başladı. Diyarbakır Dağkapı Meydanı’nda açılışı yapılan projede çocuklara forma, spor ayakkabı ve futbol topu verildi. Projenin sonunda yapılacak olan final müsabakası ise Diyarbakır Yeni Stadyumu’nda dev organizasyonla gerçekleşecek.

"Yüreklerine dokunarak sporla buluşturacağız"

GSYD Başkanı Mehmet Yılmaz Bay, sokak sporu projesinin amacının dar gelirli bölgelerde yaşayan çocuklara değerli olduklarını hissettirmek ve onları sporla buluşturmak olduğunu söyledi. Bay, “Güneydoğu Spor Yazarlar Derneği’nin yapmış olduğu ‘Sporda kaybeden yoktur, sporda hayat vardır’ sloganıyla sokak futbolu projesi başlatıyoruz. Amacımız Diyarbakır’da dar gelirli bölgelerde yaşayan çocuklarımızın değerli olduklarını hissettirmek, onların yüreklerine dokunmak ve sporla buluşturmak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi finansman, Milli Eğitim Müdürlüğü ise proje ortaklığıyla destek veriyor. Bir aylık bir proje ile bin 100 çocuğumuzun yüreğine dokunacak ve bin 100 çocuğumuza forma, futbol topu ve spor ayakkabı desteğiyle sporla buluşturacağız. Bir ay sonrada aileleriyle birlikte Diyarbakır Yeni Stadyumu’nda final müsabakasında onlara etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinlik içerisinde sadece futbol, spor değil çeşitli eğlenceler de olacak. Bölgenin tamamına yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Destek verenlere de teşekkür ediyoruz” dedi.