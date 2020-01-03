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  4. Diyarbakır'da 6 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 6 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 6 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 6 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dicle ilçesinin Üzümlü-Durabeyli Mahallesi arasındaki yolda durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aracın bagajında gizlenmiş çuval içerisinde yaklaşık 6 kilogram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklandı, A.T. ve M.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır esrar

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