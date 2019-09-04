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Diyarbakır'da 6 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

  Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri ve 530 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri ve 530 kilogram esrar ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği ele geçirilen kenevirin son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olduğunu açıkladı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak amacıyla Lice'nin dağlık ve kırsal alanlarında, 2 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de başlatılan 'Bayrak-133 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kadir Genç-02 Operasyonu', 3 Eylül 2019 Salı günü saat 22.00 itibariyle tamamlandı.
Jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katımıyla gerçekleştirilen operasyonda arama yapılan arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 530 kilogram esrar ile 41 ayrı noktada toplam 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri ve kenevirleri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu 4 bin 750 metre uzunluğunda hortum, su motoru ile regülatör ele geçirildi. Kenevirler, numune alınmasının ardından imha edilirken, esrara el koyuldu.
Operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Lice ve Hazro ilçelerinde ele geçirilen kenevir bitkisi, son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur" denildi.

Görüntü Dökümü
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Kenevir tarlaları
Kenevirlerin imha edilmesi
Güvenlik güçlerinin kenevirleri yakmaları
Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)

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