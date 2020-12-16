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  4. Diyarbakır’da 7 kişinin yaralandığı minibüs kazası güvenlik kameralarına yansıdı

Diyarbakır’da 7 kişinin yaralandığı minibüs kazası güvenlik kameralarına yansıdı

16.12.2020 15:06 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da 7 kişinin yaralandığı minibüs kazası güvenlik kameralarına yansıdı

Diyarbakır’da şehir içi yolcu taşıyan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçide uçtu.

Diyarbakır’da şehir içi yolcu taşıyan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçide uçtu. 1’i ağır 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu Yenihal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 M 221 plakalı şehir için taşımacılık yapan minibüs sürücüsünün, önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikteki alt geçide yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Diyarbakır’da 7 kişinin yaralandığı minibüs kazası güvenlik kameralarına yansıdı

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