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Diyarbakır’da 7 Milyon Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

09.06.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 milyon 270 bin 752 kök, Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçen uyuşturucuyla ilgili 45 kişi hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır’da 7 Milyon Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 milyon 270 bin 752 kök, Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçen uyuşturucuyla ilgili 45 kişi hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır’da havaların ısınmasıyla birlikte uyuşturucu operasyonları da hız kazandı. Yılın ilk büyük operasyonu, Lice ilçesinde gerçekleştirildi. Jandarma timleri önce mini dronelarla uyuşturucu tarlalarının yerlerini tespit etti.

Dibek ve Yolçatı Köyleri arasında Hint Keneviri tarlası tespit eden jandarma ekipleri, operasyon başlattı. Operasyonda, 7 milyon 270 bin 752 kök Hint keneviri ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonla ilgili şu bilgilere yer verildi; “Bakanlığımız koordinesinde, ülkemizi tehdit eden PKK terör örgütünün silahlı unsurlarının etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek maksadıyla narko-terör operasyonları kararlılıkla sürdürülmektedir. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 01-07 Haziran 2021 tarihleri arasında Lice İlçesi Dibek ve Yolçatı Mahallelerinde önceden Mini İHA (Drone) araçları ile tespiti yapılan (141) noktada icra edilen narko-terör operasyonu sonucunda; 7.270.752 kök kenevir bitkisi, 32 kg toz esrar, 2 adet su motoru, 13 bin metre sulama hortumu, 1 adet akü, 1 adet küçük tüp, 1 adet 4’lü pil bloğu, 25 kg gübre ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyon sonucunda 45 şüphelinin kimlik tespitleri yapılarak narkoterör suçundan haklarında yasal işlem başlatılmıştır“

Bakanlık yakalanan kenevirlerden 168 ton toz esrar elde edilebileceğine dikkat çekti.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2020 yılı boyunca düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında 100 milyon kök kenevir, 55 ton 152 kilogram esrar ele geçirildi.

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