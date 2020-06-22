Diyarbakır’da 7 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır’ın Lice İlçesinde düzenlenen operasyonda 7 milyon 571 bin 62 kök Hint Keneviriyle, 1 ton 600 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Hint kenevirinin hasat mevsiminin gelmesiyle birlikte operasyonlarda sıklaştı. Bu kez Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Bağlan ve Kabakaya Köyleri kırsalında operasyon düzenlendi. Şehit Jandarma Er Muammer Gür Narko-Terörizmle mücadele adı verilen operasyon, dün gece tamamlandı.

Operasyonda 7 milyon 571 bin 62 kök Hint Keneviriyle, 1 ton 600 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu tarlalarını sulamak için kurulmuş 8 kilometre uzunluğunda sulama hattı da operasyonda ortaya çıkarıldı.

Valilikten operasyona ilişkin yapılan açıklamada, yakalanan uyuşturucunun son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu belirtildi. Açıklamada ”Söz konusu operasyonda, önceden tespiti yapılan; 89 farklı noktada 7 milyon 571 bin 62 kök kenevir bitkisi, arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kg esrar, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 8.400 metre uzunluğundaki su borusu, 6 adet su motoru ele geçirilmiş, ele geçirilen esrar muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir. Lice İlçesi Bağlan Köyünde icra edilen temas araması esnasında, elinde bulunan uyuşturucu maddeyi yere atarak kaçmaya çalışan bir şahıs yakalanarak hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Diyarbakır ili Lice ilçesinde ele geçirilen kenevir bitkisi, son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur“ denildi.

Tarlalardaki kenevirler önce elektrikli testerelerle kesildi, ardından yakılarak imha edildi.

