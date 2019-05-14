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Diyarbakır'da 70 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 11:30 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da polis, Van'dan getirilen 70 kaçak göçmeni cami inşaatında buldu.

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da polis, Van'dan getirilen 70 kaçak göçmeni cami inşaatında buldu. Organizatör olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında bulunan cami inşaatına 2 minibüs ile kaçak göçmen getirildiği ihbarı üzerine polis harekete geçti. Gelen polisleri görünce kaçmaya çalışan ve organizatör oldukları iddia edilen 2 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonunda kıskavrak yakalandı. Cami inşaatında ise 70 kaçak göçmen bulundu. Kaçak göçmenler İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler sorguya alındı.

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