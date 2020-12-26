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Diyarbakır’da 8 katlı bir binanın sakinleri diken üstünde: Geceyi sokakta geçirdiler

26.12.2020 11:19 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan 8 katlı bir binanın kolonlarının çürümesi nedeni ile sallandığı belirtildi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan 8 katlı bir binanın kolonlarının çürümesi nedeni ile sallandığı belirtildi. Bina sakinleri, uzun süreli sallantının ardından evlerini terk ederek geceyi dondurucu soğukta sokakta geçirmek zorunda kaldı.
Bağlar ilçesi Fatih Mahallesinde bulunan 8 katlı 26 daireli bir binanın kolonlarında çürüme meydana geldi. Aralıklarla meydana gelen sarsıntılara alışan bina sakinleri ilk kez dün oluşan uzun süreli sallantının ardından evlerini terk edip sokağa çıktı. Dondurucu soğukta geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan bina sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak korona virüs nedeniyle akrabalarına gidemediklerini kendilerine yardım edilmesini istedi.

"Korkudan tansiyonum düştü, hap aldım"
Bina sakini Miyaser Ateş, daha önce de çürüyen kolonların üzerini kapattıklarını ilk kez dün gece uzun süren bir sarsıntı yaşadıklarını söyledi. Ateş, "Biz 15 yıldır buradayız, bu ev hepsi çürümüş, alta ki de çürümüş ben yaptım. Hepsi su çekiyor, biz de soğuktan ölüyoruz. Bina sallanıyordu, gece yarısına kadar biz dışarıdaydık. Eve geldik dört adet hap aldım, korkudan tansiyonum düştü. Binanın altında su deposu var bu nedenle kolonlar çürük. Bazıları evden kaçtı, biz nereye gidelim" dedi.
Kızının evinde oturdukları esnada sallantıya denk gelen anne Perişan Özkan, kızını alıp kendi evine kaçtığını belirtti. Özkan, "Ben kızımın evinde oturuyordum, oturduğumuz yerin tavanı sallanıyor. Misafirlerimiz de vardı, hatta ağabeyim evi terk edelim dedi. Kızımı aldım, biraz sokakta bekledim gece 01.00-02.00’a kadar. Ondan sonra benim evime taşıdık, kızım şimdi benim evimde kalıyor. En son kattaydık" diye konuştu.

"Korona virüs nedeniyle kimsenin evinde kalamıyoruz"
Apartman sakinlerinden Yeter Ataş ise korona virüs nedeniyle akrabalarının evlerine gidemediklerini vurguladı. Ataş, "7’nci katta kalıyoruz, bu geçen seneden beri sallanıyor. Dün akşam aniden sallandık, kanepeler ortaya kadar gelmişti. Komşular bağırarak dışarı koştular. biz çıkmadık. Kolonları zaten gördünüz, hepsi dışarı da. Dün akşam evi bırakıp gidenler oldu. Pazartesiye kadar gelmeyenler olacak. Biz de birazdan çıkacağız. Bu korona virüs nedeniyle evden çıkamıyoruz. Ne bir alışverişe gidebiliyoruz ne birinin evinde kalabiliyoruz. Kimsenin imkanı da yok bize bakacak kimse de yok. Ailemiz var, ama yaşlılar diye gidemiyoruz" şeklinde aktardı.

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