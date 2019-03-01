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Diyarbakır'da 8 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 09:11 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle Dicle ilçesine bağlı 8 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle Dicle ilçesine bağlı 8 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Dicle kırsalındaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensupları ile yardım edenlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerin kullandığı sığınak, barınak, depo alanları ile uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı. Operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince Dicle ilçesine bağlı olan Boğaz, Kayıköy, Kurşunlu, Yokuşlu, Kırkpınar, Boğazköy, Gelincik, Baltacı köyleri ve bağlı mezralar 1 Mart 2019 Cuma günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

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