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Diyarbakır’da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

31.12.2020 22:31 | Son Güncelleme:
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Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ilk dakikalarında Diyarbakır’da vatandaşlar evlerine çekilmeye başlarken, işlek noktalardan Yenişehir ilçesi Ofis semtinde polis denetimleri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’dan 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar sürecek 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Yılbaşını da kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte Diyarbakır’da sokak ve caddeler kısıtlama saatiyle birlikte boşalmaya başladı. Kısıtlamayla birlikte işlek ilçelerden Yenişehir ilçesi Ofis semtinde polis denetimleri yapıldı. Alkol testleri yapılırken, kısıtlamayı ihlal eden ve maskesiz gezenlere polis ekipleri cezai işlem uyguladı.

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