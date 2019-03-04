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Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice yazılı kitabın ele geçirilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 13:20 | Son Güncelleme

İbranice yazılı, işlemeli figürleri bulunan, 11 yaprak ve 22 sayfadan oluşan kitabın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 800 yıllık deri üzerine İbranice yazılı, dini motifli kitabın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Kayapınar ilçesinde 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda İbranice yazılı, işlemeli figürleri bulunan, 11 yaprak ve 22 sayfadan oluşan kitabın ele geçirilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kitabın, bilirkişilerce incelenerek rapor düzenlenmesi amacıyla Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

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