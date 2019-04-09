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Diyarbakır'da 85 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 09:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 85 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, 85 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin ellerinde bulundurdukları uyuşturucuyu, Adana'ya sevk etmek için nakliyeci aradıkları bilgisine ulaştı.

Yapılan fiziki takipte, zanlıların, Lice ilçesine bağlı Çağdaş Köyü kırsalında, hafif ticari araca esrar yüklediği tespit edildi. Söz konusu araç, takip sonrasında merkeze bağlı Kayapınar ilçesinde durduruldu.

Araçta gerçekleştirilen aramada, bagajda çuval ve siyah poşete sarılı, satışa hazır vaziyette 85 kilo 52 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Diyarbakır esrar operasyon

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