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Diyarbakır’da 86 kilogram esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 12:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde, 86 kilo 760 gram esrar ele geçirildi.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığınca Diyarbakır-Batman karayolu Çiçekli mevkiinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi.

Diyarbakır’da 86 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde, 86 kilo 760 gram esrar ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığınca Diyarbakır-Batman karayolu Çiçekli mevkiinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Bir araç şüphe üzerine durdurulmuş, arama kararına istinaden yapılan aramada aracın bagaj bölümüne naylon poşetlere ambalajlanarak gizlenmiş, satışa hazır vaziyette 86 kilo 760 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

Diyarbakır’da 86 kilogram esrar ele geçirildi

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