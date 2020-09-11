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Diyarbakır’da 9 Ayda 32 Ton Esrar Yakalandı

11.09.2020 11:55 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinin Diyarbakır’da gerçekleştirdiği operasyonlarda, 2020 yılında 94 milyon kök Hint keneviri, 32 ton esrar yakalandı

Diyarbakır’da 9 Ayda 32 Ton Esrar Yakalandı

Güvenlik güçlerinin Diyarbakır’da gerçekleştirdiği operasyonlarda, 2020 yılında 94 milyon kök Hint keneviri, 32 ton esrar yakalandı.

Yaz aylarında hız kazanan narko-terör operasyonları, bu yıl da yoğun şekilde yapıldı. Özellikle Diyarbakır’ın kuzeyindeki dağlık alanda yoğunlaşan operasyonlarda, hem PKK hem uyuşturucu tacirleri hedef alındı.

Operasyonlarda esrar üretiminde kullanılan milyonlarca kök Hint keneviri ve tonlarca esrar yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı 2020 yılının verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, 2020 yılı içerisinde yapılan narko-terör operasyonlarında; 94 milyon 532 kök kenevir bitkisi, 175 bin kök skunk bitkisi, 32 ton esrar, 2 piyade tüfeği,6 el bombası ve 5 tabanca ele geçirilerek 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir” bilgileri yer aldı.

Diyarbakır’da son operasyon Eylül’ün ilk haftası yapıldı. Lice İlçesi'nde düzenlenen operasyonda, 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi de suçüstü yakalandı.

Diyarbakır’da son yıllarda skunk isimli genetiği değiştirilmiş kenevir de sıkça ele geçirilmeye başlandı. Skunk, son 3 ya da 4 yılda, Türkiye’ye giren yeni bir esrar türü. Türkiye’de bugüne kadar ele geçirilen esrar türünden farklı olarak biliniyor. Genetiği değiştirilerek üretilen bir bitki. Hibrit tohumdan elde edilen skunk, bağımlılık yapan ve zararları çok fazla olan bir uyuşturucu olacak biliniyor.

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