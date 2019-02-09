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Diyarbakır'da 943 adet tarihi sikke ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 14:43 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait kolye, bileklik, yüzük ve 943 adet sikke ele geçirildi.

Diyarbakır'da 943 adet tarihi sikke ele geçirildi

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait kolye, bileklik, yüzük ve 943 adet sikke ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin Sur ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeleri satmak için alıcı aradıklarını belirledi. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi sikkeleri satmaya çalışırken yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da Roma ve Bizans dönemlerine ait 943 adet sikke ile bileklik, kolye ve yüzük ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

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