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  4. Diyarbakır’da ablasını sırtından vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Diyarbakır’da ablasını sırtından vurarak öldüren zanlı tutuklandı

17.02.2021 13:07 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da 34 yaşındaki Gülistan Şaylemez’in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kardeşi tutuklandı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 34 yaşındaki Gülistan Şaylemez’in 15 Şubat’ta Lise 4.

Diyarbakır’da 34 yaşındaki Gülistan Şaylemez’in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kardeşi tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 34 yaşındaki Gülistan Şaylemez’in 15 Şubat’ta Lise 4. Sokak’ta yürürken silahla öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Emniyet müdürlüğü asayiş büro amirliği ekiplerince gözaltına alınan Şaylemez’in kardeşi Abdullah Şaylemez, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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