HABER

Diyarbakır'da açık havada yoga keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 13:02 | Son Güncelleme

Yoga tutkunları sosyal medya aracılığıyla buluşup Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla açık havada etkinlik düzenledi - Çoğunluğu ilk kez yoga ile tanışan katılımcılar etkinlikte renkli görüntüler oluşturdu - Organizatör, milli sporcu Nursever Tepe: - "Bu etkinliği insanların biraz dahi olsa stresten uzaklaşması ve Diyarbakır'da bir farklılık olması amacıyla düzenlemek istedim"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yoga tutkunları sosyal medya aracılığıyla buluşup Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla açık havada etkinlik gerçekleştirdi.

Üç yıl önce yoga ile ilgilenmeye başlayan, bu konuda eğitimler alan milli sporcu üniversite öğrencisi Nursever Tepe, Diyarbakır'da yogaya ilgiyi arttırmak için açık havada etkinlik düzenlemeye karar verdi.

Kararını sosyal medya hesabından paylaşan Tepe, yoğun taleple karşılaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de desteğiyle bayram tatilinin yorgunluğunu atmak veya yoga ile ilk defa tanışmak isteyen meraklılar, matlarıyla atletizm pistinde bir araya geldi.

Çoğunluğu ilk kez yoga yapan katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu.

Nursever Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin kendisi için de çok güzel bir deneyim olduğunu söyledi.

Tepe, "Bu etkinliği insanların biraz dahi olsa stresten uzaklaşması ve Diyarbakır'da bir farklılık olması amacıyla düzenlemek istedim. Diyarbakır halkından büyük destek aldım. Bu benim için çok önemliydi. Amacım, farklılık oluşturup bir başlangıç yapmaktı. Devamını yapmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Katılımcılardan Beden Eğitimi Öğretmeni Vedat Gezici, arkadaşlarının tavsiyesiyle ilk defa yoga yaptığını belirtti.

Yapılan hareketlerin bilindik hareketler olduğunu aktaran Gezici, "Bizim spor branşlarında yaptığımız hareketlerin tam aksine daha da rahatlatıcı, huzur verici, sakinleştirici, insanı yeniden doğmuş gibi hissettiren, iş ortamından stresten uzaklaştıran bir ortam oldu. Çok memnun oldum. Huzur buldum, sakinleştim." ifadelerini kullandı.

- "Diyarbakır'da deneyimlemek güzel oldu"

Etkinliğe oğluyla katılan ve ilk defa yoga yapan Murat Arıç, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Hazırlayan ve emek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İzmir'de yaşayan ve daha önce de yoga yaptığını anlatan Rukiya Metin de "Diyarbakır'da deneyimlemek güzel oldu. Bence daha sık yapılması gerekir." diye konuştu.

Pınar Tahir, daha önce de yoga yaptığını ve gebeliğinde de bırakmadığını anlattı. Yoga yapmanın hem zihinsel hem fiziksel olarak kendini çok iyi hissettirdiğini dile getiren Tahir, "Diyarbakır'ın sıcağından kurtulup serinledik, çok güzel geldi." şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencisi Gülsüm Nergis de sosyal medyada etkinliğin duyurusunu görünce yogayı deneyimlemek istediğini vurguladı.

Nergis, "Annem ilk önce izin vermedi ama çok iyi geldi, çok rahatladım. Hareketler çok esnekti, yapabiliyormuşum. Kendimden beklemediğim hareketler yaptım." dedi.

PARTNER55 saat boyunca suda kaldı, elleri bu hale geldi 55 saat boyunca suda kaldı, elleri bu hale geldi
'İçinde 17 yaşında Aleyna yaşıyor''İçinde 17 yaşında Aleyna yaşıyor'
Çatıda sıkışan ebabili tfaiye kurtardıÇatıda sıkışan ebabili tfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açık hava Diyarbakır Yoga

En Çok Okunan Haberler

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!

Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Beşiktaş - Antalyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddia edildi!

Beşiktaş - Antalyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddia edildi!

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar

Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Binanın çatıda skandal görüntüler!

Binanın çatıda skandal görüntüler!

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğünde 'halay' kavgası: 2'si ağır 16 yaralı

Düğünde 'halay' kavgası: 2'si ağır 16 yaralı

Bodrum Belediyesi'nden 'pazartesi sendromu' paylaşımı! Kadıköy Belediyesi'nden yanıt

Bodrum Belediyesi'nden 'pazartesi sendromu' paylaşımı! Kadıköy Belediyesi'nden yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Cumartesi Anneleri' çıkışına sosyal medyadan tepki yağıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Cumartesi Anneleri' çıkışına sosyal medyadan tepki yağıyor!

TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilit

TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilit

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oluyor? İşte kulislerde konuşulan üç isim

Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oluyor? İşte kulislerde konuşulan üç isim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.