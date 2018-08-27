Diyarbakır'da açık havada yoga keyfi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yoga tutkunları sosyal medya aracılığıyla buluşup Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla açık havada etkinlik gerçekleştirdi.

Üç yıl önce yoga ile ilgilenmeye başlayan, bu konuda eğitimler alan milli sporcu üniversite öğrencisi Nursever Tepe, Diyarbakır'da yogaya ilgiyi arttırmak için açık havada etkinlik düzenlemeye karar verdi.

Kararını sosyal medya hesabından paylaşan Tepe, yoğun taleple karşılaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de desteğiyle bayram tatilinin yorgunluğunu atmak veya yoga ile ilk defa tanışmak isteyen meraklılar, matlarıyla atletizm pistinde bir araya geldi.

Çoğunluğu ilk kez yoga yapan katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu.

Nursever Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin kendisi için de çok güzel bir deneyim olduğunu söyledi.

Tepe, "Bu etkinliği insanların biraz dahi olsa stresten uzaklaşması ve Diyarbakır'da bir farklılık olması amacıyla düzenlemek istedim. Diyarbakır halkından büyük destek aldım. Bu benim için çok önemliydi. Amacım, farklılık oluşturup bir başlangıç yapmaktı. Devamını yapmayı düşünüyorum." diye konuştu.