Diyarbakır'da açık havada yoga keyfi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yoga tutkunları sosyal medya aracılığıyla buluşup Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla açık havada etkinlik gerçekleştirdi.
Üç yıl önce yoga ile ilgilenmeye başlayan, bu konuda eğitimler alan milli sporcu üniversite öğrencisi Nursever Tepe, Diyarbakır'da yogaya ilgiyi arttırmak için açık havada etkinlik düzenlemeye karar verdi.
Kararını sosyal medya hesabından paylaşan Tepe, yoğun taleple karşılaştı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de desteğiyle bayram tatilinin yorgunluğunu atmak veya yoga ile ilk defa tanışmak isteyen meraklılar, matlarıyla atletizm pistinde bir araya geldi.
Çoğunluğu ilk kez yoga yapan katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu.
Nursever Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin kendisi için de çok güzel bir deneyim olduğunu söyledi.
Tepe, "Bu etkinliği insanların biraz dahi olsa stresten uzaklaşması ve Diyarbakır'da bir farklılık olması amacıyla düzenlemek istedim. Diyarbakır halkından büyük destek aldım. Bu benim için çok önemliydi. Amacım, farklılık oluşturup bir başlangıç yapmaktı. Devamını yapmayı düşünüyorum." diye konuştu.
Katılımcılardan Beden Eğitimi Öğretmeni Vedat Gezici, arkadaşlarının tavsiyesiyle ilk defa yoga yaptığını belirtti.
Yapılan hareketlerin bilindik hareketler olduğunu aktaran Gezici, "Bizim spor branşlarında yaptığımız hareketlerin tam aksine daha da rahatlatıcı, huzur verici, sakinleştirici, insanı yeniden doğmuş gibi hissettiren, iş ortamından stresten uzaklaştıran bir ortam oldu. Çok memnun oldum. Huzur buldum, sakinleştim." ifadelerini kullandı.
- "Diyarbakır'da deneyimlemek güzel oldu"
Etkinliğe oğluyla katılan ve ilk defa yoga yapan Murat Arıç, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Hazırlayan ve emek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.
İzmir'de yaşayan ve daha önce de yoga yaptığını anlatan Rukiya Metin de "Diyarbakır'da deneyimlemek güzel oldu. Bence daha sık yapılması gerekir." diye konuştu.
Pınar Tahir, daha önce de yoga yaptığını ve gebeliğinde de bırakmadığını anlattı. Yoga yapmanın hem zihinsel hem fiziksel olarak kendini çok iyi hissettirdiğini dile getiren Tahir, "Diyarbakır'ın sıcağından kurtulup serinledik, çok güzel geldi." şeklinde konuştu.
Üniversite öğrencisi Gülsüm Nergis de sosyal medyada etkinliğin duyurusunu görünce yogayı deneyimlemek istediğini vurguladı.
Nergis, "Annem ilk önce izin vermedi ama çok iyi geldi, çok rahatladım. Hareketler çok esnekti, yapabiliyormuşum. Kendimden beklemediğim hareketler yaptım." dedi.
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