HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır'da Açıklama Yapan HDP'ye Müdahale

Diyarbakır'da Açıklama Yapan HDP'ye Müdahale

05.06.2020 16:34 | Son Güncelleme

HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesine tepkiler devam ediyor. HDP Diyarbakır İl Örgütü'nün düzenlediği basın açıklaması, polis müdahalesiyle son buldu

Diyarbakır'da Açıklama Yapan HDP'ye Müdahale

HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesine tepkiler devam ediyor. HDP Diyarbakır İl Örgütü'nün düzenlediği basın açıklaması, polis müdahalesiyle son buldu.

Milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından iki ismin de tutuklanmasına tepki gösteren HDP'liler, Diyarbakır İl Binası önünde basın açıklaması yapmak istedi. Binayı ablukaya alan polis, açıklama yapılmasına ve binadan çıkılmasına izin vermedi.

Polis ile grup arasında uzun süren görüşmelerin ardından sosyal mesafe kuralına uyulması şartıyla dışarıda açıklamaya izin verildi. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 10 kişi, basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan HDP İl Eş Başkanı Hülya Alökmen Uyanık, 1994’ten bu yana 27 kişinin milletvekilliğini düşürüldüğünü söyledi. İki HDP’linin vekilliklerinin düşürülmesini ''darbe'' olarak niteleyen Alökmen Uyanık, ''1994 yılında DEP milletvekillerinin dokunulmazlıkları düşürülerek milletvekillerinin meclisten yaka paça atıldığı günden bugüne demokratik siyaset ısrarında bulunan 27 milletvekilinin vekillikleri düşürüldü. Halk iradesine karşı geliştirilmiş bu rantçı, ahlaksız ve faşist darbeciliği asla ve asla tanımayacağız. Kötülük düzeninin ortakları Kayyım Darbesi pratiğinde de görüldüğü gibi yurttaşlara 'ya benim istediğim gibi karar verirsin ya da senin verdiğin kararı tanımam' dayatmasında bulunuyor. Bunun adı amasız, fakatsız darbedir. Bunun adı halk iradesine karşı düşmanlıktır. 27 Mayıs’ı, 12 Eylül’ü her fırsatta 'darbe' olarak tanımlayan ve bunun üzerinden içi boş bir 'darbe karşıtı söylem' tutturan iktidar, Türkiye’de yapılan askeri darbelere rahmet okutacak tarzda halk iradesine saldırmaktadır. 20 Temmuz 2015’den beri sistematik bir darbe pratiği sergilemektedir. Saray rejimi bu saldırı ile esas olarak darbe rejimi olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır'' dedi.

Grup, konuşmanın ardından slogan atmaya başladı. Polis, uyarılara rağmen slogan atmayı sürdüren gruba müdahale etti. Grupla polis arasında bina girişinde arbede yaşandı. Polis, grubu bina içine sokarak, çıkmalarına izin vermedi. Bir süre daha slogan atan grubun, daha sonra binayı birer birer terk etmesine izin verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
FETÖ'nün kritik ismi yakalandı FETÖ'nün kritik ismi yakalandı

En Çok Okunan Haberler

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması neden getirildi? İşte nedeni...

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması neden getirildi? İşte nedeni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Kilolu haline bomba yorum! 'K.çını yesinler o da...'

Kilolu haline bomba yorum! 'K.çını yesinler o da...'

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İnceleme başlatıldı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İnceleme başlatıldı

Babası Şeyma'yı katletmişti! Videodaki kişi başkası çıktı

Babası Şeyma'yı katletmişti! Videodaki kişi başkası çıktı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Her biri 7 metre uzunluğunda! 'Görüntü aldık çünkü...'

Her biri 7 metre uzunluğunda! 'Görüntü aldık çünkü...'

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Diğer Haberler
Sarıyer Tüneli'nde bir araç alev aldı!

Sarıyer Tüneli'nde bir araç alev aldı!

16 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı

16 kişinin testi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı

FETÖ'nün 'Konya Bölge İmamı' Nevşehir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi yakalandı

Karabük'te koronavirüs vaka sayısı artıyor! Şantiye karantinaya alındı

Bir ilimizde vaka sayıları yine artıyor! Karantinaya alındı

AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti'den erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.