Diyarbakır'da Açıklama Yapan HDP'ye Müdahale

HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesine tepkiler devam ediyor. HDP Diyarbakır İl Örgütü'nün düzenlediği basın açıklaması, polis müdahalesiyle son buldu.

Milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından iki ismin de tutuklanmasına tepki gösteren HDP'liler, Diyarbakır İl Binası önünde basın açıklaması yapmak istedi. Binayı ablukaya alan polis, açıklama yapılmasına ve binadan çıkılmasına izin vermedi.

Polis ile grup arasında uzun süren görüşmelerin ardından sosyal mesafe kuralına uyulması şartıyla dışarıda açıklamaya izin verildi. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 10 kişi, basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan HDP İl Eş Başkanı Hülya Alökmen Uyanık, 1994’ten bu yana 27 kişinin milletvekilliğini düşürüldüğünü söyledi. İki HDP’linin vekilliklerinin düşürülmesini ''darbe'' olarak niteleyen Alökmen Uyanık, ''1994 yılında DEP milletvekillerinin dokunulmazlıkları düşürülerek milletvekillerinin meclisten yaka paça atıldığı günden bugüne demokratik siyaset ısrarında bulunan 27 milletvekilinin vekillikleri düşürüldü. Halk iradesine karşı geliştirilmiş bu rantçı, ahlaksız ve faşist darbeciliği asla ve asla tanımayacağız. Kötülük düzeninin ortakları Kayyım Darbesi pratiğinde de görüldüğü gibi yurttaşlara 'ya benim istediğim gibi karar verirsin ya da senin verdiğin kararı tanımam' dayatmasında bulunuyor. Bunun adı amasız, fakatsız darbedir. Bunun adı halk iradesine karşı düşmanlıktır. 27 Mayıs’ı, 12 Eylül’ü her fırsatta 'darbe' olarak tanımlayan ve bunun üzerinden içi boş bir 'darbe karşıtı söylem' tutturan iktidar, Türkiye’de yapılan askeri darbelere rahmet okutacak tarzda halk iradesine saldırmaktadır. 20 Temmuz 2015’den beri sistematik bir darbe pratiği sergilemektedir. Saray rejimi bu saldırı ile esas olarak darbe rejimi olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır'' dedi.

Grup, konuşmanın ardından slogan atmaya başladı. Polis, uyarılara rağmen slogan atmayı sürdüren gruba müdahale etti. Grupla polis arasında bina girişinde arbede yaşandı. Polis, grubu bina içine sokarak, çıkmalarına izin vermedi. Bir süre daha slogan atan grubun, daha sonra binayı birer birer terk etmesine izin verildi.

