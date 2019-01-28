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Diyarbakır’da açılan aracın kapısı zincirleme kazaya yol açtı: 3’ü ağır 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 22:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da yol kenarına park eden araçtaki kişiler inmek için kapıyı açtıkları sırada arkadan gelen sürücü kapıya çarpmamak için direksiyonu kırınca zincirleme kaza meydana geldi.

Diyarbakır’da yol kenarına park eden araçtaki kişiler inmek için kapıyı açtıkları sırada arkadan gelen sürücü kapıya çarpmamak için direksiyonu kırınca zincirleme kaza meydana geldi. 3’ü ağır 5 kişinin yaralandığı olayda yanlış ihbar yapılması sonucu güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri bölgede ceset aradı.
Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan 500 Evler semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yol kenarına park eden 72 AY 876 plakalı aracın arka kapısı açıldı. Bu sırada arkadan gelen 21 AG 132 plakalı aracın sürücüsü, açılan kapıya çarpmamak için direksiyonu kırınca kontrolünü kaybetti. 21 AG 132 plakalı otomobil, önünde bulunan 72 AY 876 ve 63 AAG 969 plakalı araçlara çarptıktan sonra yolun karşısına fırlayıp bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşların olay yerinde 2 kişinin öldüğü ihbarını yapması üzerine sağlık görevlileri ile güvenlik güçleri yaklaşık 1 kilometrelik alanda ceset aradı. Yapılan incelemede araçlarda 5 kişinin olduğu ve yaralıların da hastanelere kaldırıldığı anlaşıldı. Kazada yaralananlardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa istikameti bir süre trafiğe kapandı. Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da açılan aracın kapısı zincirleme kazaya yol açtı: 3’ü ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da açılan aracın kapısı zincirleme kazaya yol açtı: 3’ü ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da açılan aracın kapısı zincirleme kazaya yol açtı: 3’ü ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da açılan aracın kapısı zincirleme kazaya yol açtı: 3’ü ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da açılan aracın kapısı zincirleme kazaya yol açtı: 3’ü ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da açılan aracın kapısı zincirleme kazaya yol açtı: 3’ü ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da açılan aracın kapısı zincirleme kazaya yol açtı: 3’ü ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da açılan aracın kapısı zincirleme kazaya yol açtı: 3’ü ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da açılan aracın kapısı zincirleme kazaya yol açtı: 3’ü ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da açılan aracın kapısı zincirleme kazaya yol açtı: 3’ü ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da açılan aracın kapısı zincirleme kazaya yol açtı: 3’ü ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da açılan aracın kapısı zincirleme kazaya yol açtı: 3’ü ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da açılan aracın kapısı zincirleme kazaya yol açtı: 3’ü ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da açılan aracın kapısı zincirleme kazaya yol açtı: 3’ü ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da açılan aracın kapısı zincirleme kazaya yol açtı: 3’ü ağır 5 yaralı
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