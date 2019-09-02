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Diyarbakır’da adli yıl açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 13:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır Adliyesi tarafından, 2019-2020 adli yılı açılışı dolayısıyla tören ve ardından resepsiyon düzenlendi.Adli yıl açılış töreni ve resepsiyonuna Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Komisyon Başkanı Ercan Arslan, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Özkan Atasoy, Baro Başkanı Ahmet Özmen, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan ve adliye personelleri katıldı.“Daha fazla gayret sarf etmek zorundayız”Adliyenin bahçesinde düzenlenen törende katılımcılara hitap eden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, personellerinin çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, “Sosyal ve ekonomik gelişmeler, toplumsal huzurun ve düzeninin korunması için daha fazla gayret sarf etmemizi zorunlu kılıyor.

Diyarbakır Adliyesi tarafından, 2019-2020 adli yılı açılışı dolayısıyla tören ve ardından resepsiyon düzenlendi.
Adli yıl açılış töreni ve resepsiyonuna Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Komisyon Başkanı Ercan Arslan, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Özkan Atasoy, Baro Başkanı Ahmet Özmen, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan ve adliye personelleri katıldı.

“Daha fazla gayret sarf etmek zorundayız”
Adliyenin bahçesinde düzenlenen törende katılımcılara hitap eden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, personellerinin çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, “Sosyal ve ekonomik gelişmeler, toplumsal huzurun ve düzeninin korunması için daha fazla gayret sarf etmemizi zorunlu kılıyor. Suç oranlarındaki artış ve yeni suç çeşitlerinin oluşması, yargının yükünü daha da arttırıyor. Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki jeopolitik konumu, nüfus artışı ve yoğun insan sirkülasyonu nedenleriyle adli olayların bu kapsamda ivme kazandığı ve son iki yıl içerisinde her yıl soruşturma sayılarının yaklaşık yüzde 35-40 oranlarında artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Meslektaşlarımızın özverili çalışmaları ile dosyalar özenle detaylı bir şekilde incelenmekte, makul sürelerde yargılamaların yapılması ve kararların verilmesi öngörülmektedir. Adalet Bakanlığımızın 2019 yılında uygulamaya koyduğu projeler kapsamında yargıda hedef süreler belirlenmiştir. Diyarbakır Adliyesi olarak belirlenen sürelerde soruşturma ve kovuşturmaların yapılmasına azami gayret gösterilmektedir. Bilindiği üzere darbe teşebbüsünden sonra Yargı teşkilatının yaklaşık üçte birlik bölümü FETÖ terör örgütü üyeliği veya iltisaklı olması nedeniyle ihraç edilmiştir. Bu arada oluşan büyük boşluk üç yıl gibi kısa sürede yeni yargı mensuplarının mesleğe alınmasıyla doldurulmaya çalışılmıştır" diye konuştu.

“Emine Bulut cinayeti hepimizi derinden üzmüştür”
Yavuz’un ardından konuşan Komisyon Başkanı Ercan Arslan, kadın cinayetlerine dikkat çekerek, “Bu yılki adli yılı, art arda gelen kadın cinayetleri ve son olarak hepimizi derinden etkileyen Emine Bulut cinayeti ile buruk bir şekilde açıyoruz. Ben bu vesile ile kadına yönelik şiddeti kınıyor, bu tür olayların tekrar yaşanmaması ve faillerinin hak ettiği en ağır cezayı alması konusunda tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte üzerimize düşen sorumluluğunun farkında olduğumuzu bilinmesini istiyorum. Bu acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından adli yıl açılışı kokteyline geçildi. Yavuz ve beraberindekiler tarafından karşılanıp kokteyle geçen Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, katılımcılarla sohbet etti.

Diyarbakır’da adli yıl açılışı

Diyarbakır’da adli yıl açılışı

Diyarbakır’da adli yıl açılışı

Diyarbakır’da adli yıl açılışı

Diyarbakır’da adli yıl açılışı

Diyarbakır’da adli yıl açılışı

Diyarbakır’da adli yıl açılışı

Diyarbakır’da adli yıl açılışı

Diyarbakır’da adli yıl açılışı

Diyarbakır’da adli yıl açılışı

Diyarbakır’da adli yıl açılışı

Diyarbakır’da adli yıl açılışı

Diyarbakır’da adli yıl açılışı

Diyarbakır’da adli yıl açılışı

Diyarbakır’da adli yıl açılışı
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