Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da duruşma çıkışı adliye önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Adalet Sarayı önünde, kızının boşanma davasından çıkan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin aracının önü damadının yakınları tarafından kesildi.

Bu sırada kayınpeder araçtan silahla ateş açtı.

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren kayınpeder polise teslim oldu.

Soruşturma sürüyor.

