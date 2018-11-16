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Diyarbakır'da adliye önündeki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 16:24 | Son Güncelleme

Damadının yakınlarına silahla ateş açması sonucu bir kişinin ölümüne, bir kişinin ağır yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da adliye önünde çıkan kavgada silahla ateş açarak damadının kardeşlerinden birinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan Sait P, adliyeye sevk edildi.

DSİ 9. Bölge Müdür Yardımcısı olduğu öğrenilen Sait P, savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Yaralı Emrah Tezgel'in, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Diyarbakır Adalet Sarayı önünde 12 Kasım'da kızının boşanma davasından çıkan Sait P, aracıyla otoparktan ayrılırken karşılaştığı damadının yakınlarına silahla ateş açmış, damadının kardeşi Seyithan Tezgel hayatını kaybetmiş, diğer kardeşi Emrah Tezgel ağır yaralanmıştı.

Sait P, polise teslim olmuş, olayın ardından yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
adliye Diyarbakır kavga

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