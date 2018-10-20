Diyarbakır'da Ahmet Dursun ve Yattara'ya büyük ilgi

Mehmet TÜRK-Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)- ZİRAAT Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali kapsamında bugün oynanacak 'Şöhretler Karması' maçı öncesi kente gelen eski futbolcular Ahmet Dursun ve Yattara, çocuklarla bir araya geldi. Spor testinden geçen çocuklara moral veren futbolculardan Yattara, Diyarbakırlılardan büyük ilgi gördü.

Kent meydanındaki festival alanında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla yapılan spor testine katılan eski futbolcular Ahmet Dursun ve Yattara, buradaki gençlerden ve testten geçen öğrencilerden büyük ilgi gördü. Özellikle Yattara'ya tezahürat yaparak hatıra fotoğraf çektirmek isteyen gençler, izdihama neden oldu.

Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altınsoy, bakanlığın talimatı üzerine Türkiye'deki bütün kentlerde yeni yetenekleri keşfetmek amacıyla çocukları spor testtine tabi tuttuklarını söyledi. Spor bütün alanlarıyla ilgili arayışlarının olduğunu belirten Altınsoy, çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini anlattı.

Ahmet Dursun ve Yattara da böyle bir projede yer aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, yetenekli sporcuların keşfedilmesi için görev verilmesi halinde her zaman hazır olduklarını söyledi.