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Diyarbakır’da ailelerin çığlıkları yükseldikçe evlat nöbetine katılım devam ediyor

11.03.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, evlat nöbetine 556’ıncı günde bir aile daha katılarak sayı 215’e yükseldi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, evlat nöbetine 556’ıncı günde bir aile daha katılarak sayı 215’e yükseldi. 2015 yılından 17 yaşındayken Muş Şenyayla kırsal alanda çobanlık yapan ve kandırılarak dağa götürülen Mehmet Kılıç’ın babası Sabri Kılıç, oğlunun çobanlık yapmak için evden çıktığını fakat hayvanların eve geri geldiğini ama Mehmet’in geri gelmediğini belirterek, oğlunu HDP’den istediğini söyledi.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti devam ederken, evlat nöbetinin 556’ıncı gününde bir aile daha katılarak sayı 215’e yükseldi. 2015 yılından 17 yaşındayken Muş Şenyayla kırsal alanda çobanlık yapan Mehmet Kılıç, terör yandaşları tarafından dağa kaçırılarak bir daha kendisinden haber alınamadı. Babası Sabri Kılıç, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek evlat nöbetine katıldı.

“Akşam, hayvanlar geri geldi ama çoban olan oğlum gelmedi”
Oğlunun Şenyayla bölgesinde çobanlık yaptığı sırada terör örgütü PKK sempatizanları ile HDP yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Kılıç, “Benim oğlum 2015 yılında sabah evden hayvanları otlatmak için kırsala çıktı, ama akşam olunca hayvanlar geldi, oğlum gelmedi. Oğlumu HDP’liler ile PKK’lılar kandırıp dağa götürdü. Ben oğluma sesleniyorum neredeysen kaç gel güvenlik güçlerine teslim ol. Ceza yok gel teslim ol annen perişan oldu. Sen gelmeden ben burayı terk etmem. Zaten çocukları HDP kandırıp PKK’ya satıyor. Her şeyde ortada zaten. Ben oğlumu istiyorum. Oğlum gelmeden de asla buradan gitmem” diye konuştu.
Gözü yaşlı baba basın açıklamasının ardından bir elinde oğlunun fotoğrafı diğer elinde bayrakla diğer evlat nöbetinde olan ailelerle birlikte eyleme başladı.

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