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Diyarbakır’da ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

01.11.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 156 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır’da ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır’da bulunan ailelerin, 3 Eylül 2019’da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 156’ncı gününde devam ediyor.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi’nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi’nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

Oğlunu HDP’den istediğini ifade eden Çiftçi, “2 evladım için geldim. Bir evladım HDP ve PKK tarafından kaçırılıp dağa götürüldü. Diğer oğlum kardeşinin peşinde gittiği için bir gece bir gurup PKK’lı terörist gelip evimizi sardı. onlar silahlı biz silahsız. Oğlumun elini kolunu bağlayarak bir ahırda infaz ettiler. 4 çocuk babasıydı, bir oğlum mezarda diğeri de dağda, taşlarda. Ben ise HDP kapısına mahkum olmuşum. Oğlum Rojhat eğer sen anneni dinliyorsan veya görüyorsan geri dön, yeter artık. 38 evlat gelip annelerine kavuştular. Sizi orada korkutuyorlar gelin güvenlik güçlerimize ve devletin adaletine teslim olun. Yeter artık oğlum geri dön” dedi.

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