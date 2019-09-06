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Diyarbakır'da ailelerin, HDP önündeki eylemi sürüyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 16:14 | Son Güncelleme

  ANNELERE DESTEK ZİYARETLERİ Diyarbakır'da, çocukları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelere, destek ziyaretleri sürüyor.

ANNELERE DESTEK ZİYARETLERİ

Diyarbakır'da, çocukları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelere, destek ziyaretleri sürüyor. Siyasi parti, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kent sakinleri, aileleri ziyaret ederek, desteklerini iletiyor.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemlerini sürdüren anneleri ziyaret eden, Anda Kardeşler Vefa Derneği Diyarbakır Şubesi üyeleri, ailelere yemek getirip, destek oldu. Dernek yetkilisi Murat Yaşa, oturma eylemi yapan annelerin yanında olacaklarını belirterek, "Yüreği yanmış anneler, dünyanın en masum talebinde bulunuyorlar; evlatlarına kavuşmayı arzu ediyorlar. Dün yanlarındaydık, bugün de yanlarındayız ve yarın da yanlarında olacağız. HDP, sloganlarında hep kadın ve yaşamdan bahsediyor. İşte kadınlar burada" dedi.

Destek ziyaretine çocuklarıyla gelen bazı aileler, annelere desteklerini illeti.

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