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Diyarbakır’da akılalmaz olay: 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı

25.12.2020 17:19 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da akılalmaz olay: 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı

Diyarbakır’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin, 15 yıldır 3 cinayetten sorumlu olarak aranan şahıs olduğu iddia edildi.

Diyarbakır’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin, 15 yıldır 3 cinayetten sorumlu olarak aranan şahıs olduğu iddia edildi. Şahsın bu süre zarfında sahte kimlikle dolaştığı öğrenildi.
İddiaya göre 15 yıl önce 3 kişinin ölümünden sorumlu olan firarı Ahmet Ç., geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalandı. 15 yıldır sahte kimlikle yaşamını sürdüren şahıs, Memorial Dicle Hastanede tedavisi sürerken durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakım servisine kaldırıldı. Ahmet Ç., bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya gelen aile bireyleri ölen kişinin, 3 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve 15 yıldır firari olan Ahmet Ç. olduğunu öne sürdü. Ahmet Ç.’nin bu süreçte sahte kimlikle dolaştığı öğrenildi.
Polis, ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Diyarbakır’da akılalmaz olay: 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı

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