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Diyarbakır’da alev alan LPG’li araç bomba gibi patladı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 10:23 | Son Güncelleme

Diyarbakır-Silvan karayolunda LPG’li bir otomobil aniden alev alırken araç, sürücünün inerek kaçtıktan sonra bomba gibi patladı.

Diyarbakır’da alev alan LPG’li araç bomba gibi patladı

Diyarbakır-Silvan karayolunda LPG’li bir otomobil aniden alev alırken araç, sürücünün inerek kaçtıktan sonra bomba gibi patladı. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlama anı çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Silvan karayolu 20 kilometresinde seyir halinde olan LPG’li olduğu öğrenilen özel bir otomobil henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı aniden alev aldı. Aracın yandığını gören otomobil sürücüsü, aracı güvenli bir yere aldıktan sonra araçtan çıkıp hızla uzaklaştı.
Sürücünün otomobilden uzaklaşmasının hemen ardından, LPG’li araç adeta bomba gibi patlarken, o anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Ölen ya da yaralanın olmadığı patlama sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da alev alan LPG’li araç bomba gibi patladı

Diyarbakır’da alev alan LPG’li araç bomba gibi patladı

Diyarbakır’da alev alan LPG’li araç bomba gibi patladı

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